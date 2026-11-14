Aumentan en México pulseras para monitorear la salud; habrá 25 millones de usuarios en 2030

Pulseras para monitorear la salud

Desde la llegada de los teléfonos inteligentes (smartphones) en el 2010, las aplicaciones de salud y los dispositivos móviles (wearables), el mHealth (o salud móvil), se ha expandido de forma masiva para el autocontrol de enfermedades crónicas como la glucosa en la diabetes y la monitorización de pacientes, y se estima que a 16 años de distancia en el mundo, más de 1,400 millones de personas utilizan aplicaciones e historial digital en sus teléfonos, relojes o pulseras inteligentes para monitorear su estado de salud, actividad física y constantes vitales. De esta cifra, se estima que en México más de 18 millones de personas utiliza estas tecnologías y se espera que para 2030 la cifra aumente a 25 millones de usuarios.Aunque la inteligencia artificial avan- zada revolucionará la medicina, es poco probable que reemplace por completo la empatía y la complejidad de un diagnóstico presencial en hospitales.

Los smartwatch o pulseras inteligentes para el monitoreo de la salud sirve como soporte altamente sofisticado, pero el juicio clínico humano seguirá siendo insustituible para casos complejos y procedimientos físicos. Organismos internacionales como la OMS y entidades reguladoras promueven su difusión para el seguimiento de hábitos y la alerta temprana de anomalías.

Sin embargo, enfatizan que sirven como un apoyo preventivo complementario que puede tener errores diagnósticos y no debe ser considerado como sustituto de los estudios o valoraciones clínicas de un profesional de la medicina. Las tecnologías corporales y aplicaciones móviles de salud se han consolidado como herrmientas clave para el monitoreo continuo del bienestar y la prevención médica en todo el mundo.

Estos dispositivos transforman datos biométricos cotidianos en indicadores útiles para la gestión personalizada de la salud. El crecimiento de la terapia con inteligencia artificial responde a una necesidad global de acceso rápido y económico a la salud mental, especialmente entre los jóvenes.

Sin embargo, expertos y reguladores enfatizan que los chatbots no pueden reemplazar el juicio clínico, la privacidad legal ni el vínculo humano de la psicoterapia tradicional. Aunque facilitan la detección temprana de anomalías cardíacas y el seguimiento continuo de pacientes crónicos, la supervisión humana sigue siendo indispensable para interpretar contextos clínicos complejos, realizar exploraciones físicas y validar diagnósticos de manera segura. (Salud digital)

MÉXICO

En México, alrededor del 18.8% de la po blación de 12 años o más, lo que equivale a más de 18 millones de personas, es usuaria de un reloj o pulsera inteligente y entre los usuarios de estos dispositivos, el 50.7% los utiliza primordialmente para monitorear su estado de salud y 46.5% para supervisar su rendimiento físico y ejercicio, según un estudio del 2025 de la firma de consultoría, investigación y especialización en infraestructura y tecnología The CIU.

La fuente refiere que la mayoría de los usuarios utiliza estos dispositivos como herramientas de apoyo para el bienestar general y el control de hábitos, pero persiste el riesgo de que confundan las métricas con diagnósticos profesionales.

A pesar del crecimiento en el uso de estas tecnologías, autoridades de salud como la OMS y los propios fabricantes de estos wearables, reiteran que los datos generados por estos relojes inteligentes son solo orientativos y no sustituyen la valoración ni las decisiones de un médico que emite un diagnóstico más certero y profesional.

De acuerdo con la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), que analiza la adopción de tecnologías digitales y wearables en la práctica médica a través de estudios del sector como El Médic@ Digital en México, subraya que estos dispositivos no pueden reemplazar el diagnóstico ni los estudios médicos, ya que carecen de la precisión de un laboratorio y del juicio clínico de un profesional. Su función es servir como herramientas complementarias para el monitoreo continuo de métricas generales y la prevención primaria.

En la misma línea se han pronunciado la Sociedad Mexicana de Cardiología o la Federación Mexicana de Diabetes, instituciones que siguen de cerca el uso y efectividad de los sensores de estas tecnologías para el monitoreo preventivo de pacientes, y coinciden en que estos dispositivos no pueden reemplazar el diagnóstico ni los estudios médicos, ya que carecen de la precisión de un laboratorio y del juicio clínico de un profesional.

Además, su función es servir como herramientas complementarias para el monitoreo continuo de métricas generales y la prevención primaria, y no en dar diagnósticos definitivos. Sobre el avance de estas tecnologías en el país, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que regula y valida los software y funciones biométricas de estos dispositivos que califican como herramientas de apoyo médico, refiere que en el país los principales seguimientos de salud que los usuarios de estas tecnologías se relaciona con su actividad física y sedentarismo, ya sea que vigilan el conteo de pasos diarios, las calorías quemadas y recordatorios de movimiento.

También recurren a vigilar su frecuencia cardíaca y pulsaciones para detección de arritmias. También siguen sus fases de sueño, su duración, interrupciones y horas de descanso profundo o de Movimiento Ocular Rápido (REM).

Estos dispositivos también permiten consultar los niveles de oxígeno en sangre (SpO2), como la saturación de éste, especialmente durante la noche o la actividad física. También permite revisar los niveles de estrés, principalmente basado en la variabilidad del ritmo cardíaco. Y no podía faltar la presión arterial. Se proyecta que la adopción de dispositivos portátiles inteligentes para el seguimiento de la salud en el país mantendrá su tendencia a la alza a tasa anual impulsada por la digitalización médica y el envejecimiento demográfico.

En la actualidad se estima que unas 18 millones de personas mayores de 12 años utilizan estos aparatos para salud digital y se pronostica que para el 2030, según estudios de analistas como The CIU e IMARC Group (empresa global de investigación de mercado y consultoría estratégica), la cifra de usuarios alcanzará las 25 millones de personas que usan estas tecnologías.

En México, más de la mitad de los estudiantes universitarios utiliza inteligencia artificial (IA) para pedir consejos relacionados con ansiedad, estrés, depresión o tristeza, una práctica que muestra cómo esta tecnología ha entrado en un terreno especialmente sensible: la salud emocional de los jóvenes.

A nivel nacional, herramientas como los chatbots también se han convertido en espacios para desahogarse, buscar palabras de ánimo y expresar problemas personales sin sentir que alguien los juzga. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Usos y Percepciones de la Inteligencia Artificial Generativa (ENIAG 2025), de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 55.1% de los estudiantes universitarios utiliza IA para pedir consejos sobre ansiedad, estrés, depresión o tristeza.

La encuesta revela que 41.9% recurre a estas herramientas para desahogarse o sentir que alguien lo escucha, lo que plantea nuevas preguntas sobre el papel que está tomando la inteligencia artificial en la vida emocional de los universitarios y sobre los límites que debería tener su uso.

El mismo estudio arrojó que 9 % de los docentes encuestados, unos 5,900 profesores, dijo haber utilizado IA para apoyo emocional y salud mental. Sorprendentemente, dentro de ese grupo de profesores que usan la herramienta, el 60 % la utiliza específicamente para buscar consejos ante problemas de ansiedad, estrés o depresión.

Un estudio de JAMA Pediatrics señala que en muchos casos, los adolescentes buscan privacidad, evitar sentirse juzgados o simplemente prefieren probar primero una herramienta que está disponible las 24 horas.

Las principales entidades que ven esta tendencia con preocupación son organizaciones de salud mental, investigadores clínicos, asociaciones de psicología y reguladores de salud pública. Su alarma radica en que el uso no supervisado de la IA en jóvenes vulnerables puede enmascarar crisis severas, ofrecer recomendaciones erróneas y privar al paciente del tratamiento médico especializado que requiere.

PAÍSES

Los países con las mayores tasas de adopción y uso de relojes y tecnologías para el monitoreo de la salud lo encabeza Croacia, con 1.4 millones de personas de entre sus 3.8 millones de habitantes; le sigue India con unos 470 millones de usuarios, Turquía con cerca de 29.5 millones, seguidos por República Checa, Emiratos Árabes Unidos, Noruega, Hong Kong, Australia, Irlanda y Malasia.