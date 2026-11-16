INE Se convocó para nacional de trabajadores para este lunes. (cuartoscuro)

La vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, aseguró que las elecciones de 2027 no están en riesgo por la próxima renovación de la Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y confió en que las distintas fuerzas políticas alcancen un acuerdo para emitir la convocatoria antes del 15 de diciembre.

La legisladora sostuvo que el organismo electoral cuenta con una estructura profesional y mecanismos institucionales que permiten garantizar la continuidad de sus funciones, independientemente de quién ocupe temporalmente su Presidencia.

Esto, luego de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala, presentada el pasado 26 de octubre, situación que abrió el proceso para designar a quien concluirá el periodo correspondiente al cargo; actualmente, la consejera electoral Blanca Yassahara Cruz García ocupa provisionalmente la Presidencia del Consejo General del INE.

Jiménez Godoy consideró que la renovación debe realizarse mediante un procedimiento transparente, objetivo y apegado a la Constitución, en el que se privilegien perfiles con experiencia, independencia y capacidad profesional.

Afirmó que el INE es una institución que está por encima de cualquier persona que la encabece, por lo que su autonomía, credibilidad y funcionamiento no deben depender de una sola figura.

La diputada también llamó a evitar especulaciones sobre el relevo, al considerar que pueden generar incertidumbre entre la ciudadanía respecto a la organización de los próximos comicios.

La designación de la nueva Presidencia corresponde a la Cámara de Diputados y requiere el respaldo de las dos terceras partes de los legisladores presentes. En caso de no alcanzarse esa mayoría calificada, el procedimiento contempla recurrir a la insaculación.

Finalmente, la morenista expresó su confianza en que los grupos parlamentarios lograrán construir un acuerdo antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, el próximo 15 de diciembre, para dar certeza al proceso de renovación del organismo electoral.