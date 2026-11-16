Cámara Francesa Fotografía de archivo del presidente de la Cámara de Comercio e Industria Franco Mexicana, Xavier de Bellefon, durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México (México). EFE/ Isaac Esquivel (Isaac Esquivel/EFE)

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria Franco Mexicana, Xavier de Bellefon, consideró que el intercambio comercial entre México y Francia podría triplicarse en un plazo de 5 años, a través de las oportunidades que ofrece el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea (UE).

El acuerdo tiene como primera meta duplicar el comercio bilateral, ya que valor actual ronda los 8 mil millones de dólares, para reunir entre 16 mil y 20 mil millones de dólares durante ese periodo. No obstante, De Bellefon cree viable superar esa proyección.

“Nuestro objetivo inicial es que en cinco años se duplique a 16.000 millones de dólares o incluso a 20.000 millones de dólares. Con la firma del nuevo acuerdo entre una Unión Europea y México, se generan oportunidades muy grandes”, expresó en declaraciones a la agencia EFE en un encuentro económico.

El portavoz de la Cámara de Comercio Franco Mexicana apuntó que llegar a triplicar el intercambio “no es imposible” e hizo hincapié que el principal desafío consiste en facilitar las operaciones comerciales entre ambos países.

México y la UE firmaron el 22 de mayo de 2026, en Palacio Nacional, el Acuerdo Global Modernizado y un Acuerdo Comercial Interino, en un acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Los instrumentos actualizan el marco de relaciones establecido en el año 2000.

En materia de inversiones, De Bellefon calculó que el capital francés colocado en México ascendió a unos mil 500 millones de dólares en 2025. Por su parte, la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, informó que la inversión creció 10 por ciento en ese periodo y mencionó a Airbus, Safran y Sanofi como las compañías que realizaron aportaciones importantes.

En cuanto al tema de los nuevos proyectos, Borione subrayó que las decisiones corresponden a cada empresa, aunque precisó que la eliminación de los aranceles que existen en ambos mercados abrirá oportunidades para incrementar las operaciones.

En conjunto, las empresas generan alrededor de 215 mil empleos directos y 750 mil indirectos en territorio mexicano.

Por último, De Bellefon explicó que la Cámara organiza 10 misiones empresariales de Francia a México cada año, algunas enfocadas en actividades como la vitivinícola. Acentuó las posibilidades de crecimiento en los sectores agroalimentario y tecnológico.