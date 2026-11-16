Agricultores anuncian paros para este 17 de noviembre

Organizaciones de productores agrícolas convocaron a un paro nacional para este martes 17 de noviembre, con movilizaciones y posibles bloqueos en 25 puntos de Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Jalisco y Campeche, para exigir al Gobierno federal el cumplimiento de acuerdos, la entrega de apoyos económicos y mejores condiciones para el campo mexicano.

La convocatoria fue realizada por la Confederación Agropecuaria de México (Coagromex), en conjunto con otras agrupaciones campesinas, cuyos integrantes anunciaron que las protestas comenzarán a partir de las 8:00 horas.

De acuerdo con las organizaciones, la movilización responde al presunto incumplimiento de los compromisos establecidos el pasado 22 de octubre con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Los productores recordaron que anteriormente suspendieron una movilización programada para el 27 de octubre, luego de otorgar un voto de confianza a las autoridades federales; sin embargo, señalaron que hasta el momento sus demandas no han recibido una respuesta satisfactoria.

Entre las vialidades que podrían registrar afectaciones en Guanajuato se encuentran las carreteras federales 45, 57 y 90, así como diversos tramos que conectan los municipios de León, Silao, Irapuato, Salamanca, Celaya y Salvatierra, entidad donde se concentrará la mayor cantidad de manifestaciones.

En Querétaro, se contempla una concentración en la caseta de Palmillas, sobre la carretera federal 57, mientras que en Michoacán las movilizaciones están previstas en la carretera México-Morelia, a la altura de la caseta de Vista Hermosa, así como en el tramo Vista Hermosa-La Piedad.

Por su parte, en Jalisco se anunciaron protestas en las carreteras Guadalajara-Colima, Guadalajara-Nogales, Guadalajara-México, La Barca-Atotonilco y en la carretera federal 80, a la altura de la caseta de Tepatitlán.

En Campeche, los agricultores tienen previsto concentrarse frente a las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Aunque la convocatoria contempla 25 puntos de movilización, las organizaciones no han precisado los horarios en que concluirán las protestas ni las condiciones de circulación en cada vialidad, por lo que no se descarta que las afectaciones sean variables y no necesariamente impliquen cierres totales.

Respecto a sus demandas, los productores exigen garantizar apoyos directos que permitan mantener la rentabilidad del maíz, liquidar los pagos pendientes a agricultores de trigo correspondientes al ciclo otoño-invierno 2024-2025 y cubrir los incentivos del maíz del ciclo primavera-verano 2026.

Asimismo, solicitan la implementación de seguros agrícolas para las zonas afectadas por siniestros, beneficios en las tarifas eléctricas para el sector y modificaciones a los requisitos del Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA) 2027.

A estas exigencias se suma la creación de mecanismos que garanticen precios justos para el maíz y el trigo, así como la incorporación del maíz amarillo no transgénico destinado al consumo humano en los esquemas federales de apoyo.

Las organizaciones agrícolas buscan presionar a las autoridades federales para que atiendan sus demandas y cumplan los compromisos establecidos con el sector, al considerar que los apoyos y pagos pendientes son fundamentales para garantizar la continuidad y rentabilidad de la producción agrícola nacional.