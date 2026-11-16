Revolución mexicana Estas fueron sus batallas más decisivas (Wikipedia Commons)

Este lunes se celebran los 116 años del comienzo de la Revolución Mexicana. Conoce cuáles fueron las batallas que marcaron este conflicto armado.

¿Cuáles fueron las batallas más importantes de la Revolución Mexicana?

Toma de Ciudad Juárez (8 al 10 de mayo de 1911)

Aunque Francisco I. Madero se opuso a este ataque, Francisco “Pancho” Villa, Peppino Garibaldi y Pascual Orozco desataron el primer gran enfrentamiento de la revolución contra al ejército federal en Ciudad Juárez, tomando exitosamente la ciudad. Esta batalla fue decisiva ya que llevó a la renuncia y exilio del presidente Porfirio Díaz.

La Decena Trágica (9 al 18 de febrero de 1913)

Victoriano Huerta lideró un violento golpe militar en la Ciudad de México contra el gobierno de Francisco I. Madero que dejó a más de 5 mil muertos en ambos bandos, muchos de ellos civiles. Este evento daría paso a los años más violentos de la revolución mexicana, cuando los bandos villista, zapatista y constitucionalista se unieron para acabar con el regimen de Huerta.

Toma de Zacatecas (23 de junio de 1914)

Liderada por Francisco Villa y la División del Norte, esta batalla es considerada la más sanguinaria de toda la Revolución, con un saldo de más de 7 mil muertos, 6 mil de ellos del ejército federal. El éxito de esta ofensiva llevó a la caída de Huerta en agosto del mismo año.

Batallas de Celaya (6 al 15 de abril de 1915)

Tras la caída de Huerta, hubo una fractura entre las facciones que libraban la Revolución. Esto resultó en batallas en las que el ejército constitucionalista liderado por Álvaro Obregón buscó suprimir a los ejércitos de Pancho Villa y Emiliano Zapata.

Junto con la batalla de Agua Prieta, que ocurriría el 1 de noviembre de ese mismo año, el conflicto en Celaya resultó en la eventual derrota de Villa a manos del ejército constitucionalista y a que este último se consolidara como el victorioso en la Revolución. Los villistas perdieron casi 6 mil personas durante estas batallas. El éxito se consolidaría en dos años más tarde, con la creación de la Constitución de 1917 y la toma de poder de Venustiano Carranza, aunque la Revolución no se daría por terminada hasta 1920 con el asesinato de Carranza.