Sheinbaum lleva a China la voz de un México soberano: Rosa Icela al encabezar mañanera

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación encabeza conferencia matutina en Palacio Nacional (Andrea Murcia Monsivais)

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó la representación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realiza en Shenzhen, China, donde sostendrá encuentros bilaterales con el presidente Xi Jinping y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Al presentar la agenda de la mandataria mexicana, la funcionaria subrayó que Sheinbaum acude al encuentro internacional con la representación de un país soberano y con principios, además de reconocer su preparación y el respaldo popular con el que cuenta.

“Es motivo de orgullo que nuestro país esté representado por una mujer con la inteligencia, la preparación y el respaldo popular de nuestra presidenta”, expresó Rodríguez, quien añadió que la jefa del Ejecutivo “lleva al mundo la voz de un México soberano y con principios”.

La agenda de Sheinbaum comenzará a las 22 horas de este lunes, tiempo del centro de México, con una intervención magistral durante un encuentro con empresarios de los países integrantes de la APEC. En China serán las 12 horas del martes cuando se realice esta actividad.

Posteriormente, a las dos de la mañana del martes, hora mexicana, tendrá lugar la reunión bilateral con Xi Jinping, secretario general del Partido Comunista de China y presidente de ese país. El encuentro se desarrollará a las cuatro de la tarde, horario de Shenzhen.

Dos horas más tarde, a las cuatro de la mañana en México, la presidenta se reunirá con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en una segunda reunión bilateral prevista para las seis de la tarde en China.

Delegación mexicana y regreso al país

La comitiva que acompaña a Sheinbaum está integrada por el canciller Roberto Velasco y los titulares de las secretarías de Economía, Marcelo Ebrard; Medio Ambiente, Alicia Bárcena; Ciencia, Rosaura Ruiz; Salud, David Kershenobich; Energía, Luz Elena González, y Turismo, Josefina Rodríguez.

Rosa Icela Rodríguez también informó que la presidenta se enlazará este martes desde China con la conferencia matutina que se realiza en Palacio Nacional.

La secretaria de Gobernación vinculó la participación internacional de México con los objetivos económicos y sociales de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, orientados, dijo, a generar mejores condiciones de desarrollo y bienestar para la población.

Como parte de ese balance, mencionó el reporte difundido el viernes pasado por el Banco Mundial, según el cual millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2018 y 2026.

La funcionaria federal atribuyó esos resultados a la política social iniciada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y continuada por Claudia Sheinbaum, bajo el principio de “por el bien de todos primero los pobres”.

Sostuvo que las condiciones de vida de millones de familias han mejorado mediante la recuperación del poder adquisitivo, los incrementos al salario mínimo y la entrega directa de programas sociales a quienes más los necesitan.

Finalmente, adelantó que Sheinbaum regresará a México durante las primeras horas del 20 de noviembre para encabezar la ceremonia conmemorativa del 116 aniversario de la Revolución Mexicana.