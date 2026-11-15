Agricultura llama a estados productores a reforzar vigilancia sanitaria del aguacate

Productores de Aguacate

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) convocó a las autoridades agropecuarias de los principales estados productores de aguacate a reforzar los controles de movilización e inspección de embarques, con el propósito de evitar la propagación de plagas y enfermedades que puedan afectar la producción y el comercio nacional e internacional del fruto.

Durante la Tercera Reunión Regional de Estados Productores de Aguacate Jalisco 2026, representantes del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) intercambiaron experiencias con autoridades de Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, Morelos, Michoacán y Estado de México. El encuentro también permitió revisar los requisitos fitosanitarios para el traslado del producto, cuya producción en el país alcanza casi 3 millones de toneladas al año.

El director general de Inspección Fitozoosanitaria del Senasica, Gerardo Guerrero González, señaló que, por instrucción de la secretaria de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez, se busca mantener la coordinación con los gobiernos estatales y el sector productivo para proteger las condiciones sanitarias de las regiones aguacateras.

El funcionario destacó que estas medidas buscan resguardar el patrimonio de los productores, principalmente de pequeña y mediana escala, además de garantizar que el fruto llegue en condiciones sanitarias adecuadas a las familias consumidoras. También identificó el control y la erradicación de los barrenadores del aguacate como uno de los principales retos para el sector.

Guerrero González explicó que el Senasica cuenta con 19 Puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIF), a los que se suman más de 260 puntos internos autorizados por el organismo, operados por los gobiernos estatales con apoyo de los Organismos Auxiliares en Sanidad Vegetal y Salud Animal.

Estados revisan controles para el traslado del aguacate

Como parte de la reunión se instalaron mesas de trabajo para revisar los procedimientos de inspección, la documentación fitosanitaria y las dificultades normativas y operativas que enfrentan las entidades. También se analizaron propuestas para unificar los requisitos de movilización y evaluar la autorización de nuevos puntos de verificación.

Los participantes abordaron la aplicación coordinada de las disposiciones sanitarias y el fortalecimiento de las inspecciones en los lugares de origen, durante el traslado y en los puntos de destino, incluidos empaques, aceiteras y centros de acopio.

La reunión fue inaugurada por el director general de Fomento Agropecuario de Jalisco, Mario Camarena González, y contó con la participación del titular de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA), César López Amador, quien coincidió en que la coordinación regional permite fortalecer la vigilancia, facilitar el traslado seguro del fruto y mantener la competitividad del sector.

Campaña contra plagas cubre 243 mil hectáreas de aguacate

AGRICULTURA también informó que mantiene la Campaña Nacional contra Plagas del Aguacatero en ocho entidades del país. Como resultado de estas acciones, se han certificado 243 mil 926 hectáreas como zonas libres de barrenadores del hueso y de las ramas del aguacatero.

Esta superficie representa 93 por ciento de las tierras destinadas al cultivo de aguacate en México y beneficia a más de 94 mil productores de pequeña y mediana escala.