El narco persigue la omnipresencia y evita el combate abierto; aire, territorio y ciberespacio, los objetivos, advierten en EU

Dron de fibra óptica, con batería, una ojiva y una bovina de cable.

En diversas mecas de pensamiento, seminarios y foros académicos avocados al análisis de la conflictividad política y geopolítica global, tales como el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, en Washington D.C.) o el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, en Reino Unido), pulula la tesis de que el narco ya no necesita ganar enfrentamientos armados para mantener el control de sus terruños y la estabilidad de sus operaciones; con un flujo casi irrestricto de capitales y dividendos, cadenas de suministro internacionales y mercados con pertrechos de guerra y tecnología completamente permeables, además del secuestro de otras economías ilícitas, las organizaciones criminales del trasiego de droga cosechan números que ascienden, al menos en México, a entre 58 y 88 mil millones de dólares por año, superando con creces la cifra presupuestada para la Secretaría de la Defensa Nacional en 2026, de unos 170 mil 753 millones de pesos, es decir, poco más de 9 mil millones de dólares.

Esta diferencia entre la hacienda del hampa y el arca de las instituciones a las que se encargó su combate se extrapola, por lógica, a la cantidad de dinero que destina cada actor a esfuerzos de Innovación y Desarrollo, o simplemente para adquirir equipo, capital humano y capacidades tecnológicas extraordinarios, todos elementos que tejen hoy día una hoja de ruta para el narco en la que la inteligencia y los golpes certeros pesan más que el terror y las demostraciones de fuerza.

Y existen dos breves agregados más: la geografía y el buen trato diplomático bendicen a México con profundos vínculos comerciales con China, masivo proveedor de componentes electrónicos vitales para lo que se viene, según los analistas. El otro añadido, es que mientras la burocracia podría entorpecer el ímpetu inventivo del Ejército o la Marina y sus socios en la iniciativa privada, las universidades y otras dependencias, o retrasar la compra de enseres tecnológicos, el crimen organizado se manda solo y actúa con una celeridad voraz y altamente pragmática, es el único actor no estatal e ilegal que combina grandes capacidades logísticas, de capital y de acceso a la tecnología.

LOS ANALISTAS

En un ensayo titulado Nuevas amenazas emergentes de los cárteles mexicanos, citado incluso en academias militares como West Point, los investigadores Ghaleb Krame y Eduardo Zerón García, desmenuzan de qué forma el narco en México avanza en la captura de aquello que hoy día son los tres grandes frentes de batalla entre el Estado y la actividad criminal, el aire, el territorio y el ciberespacio. Y todo parte de una sola premisa: la adopción de una capacidad por parte de los delincuentes se basa en condiciones observables. La autoridad falla en tanto tiende a reaccionar a las nuevas competencias sin observar las condiciones que la generaron y prevenir que tales destrezas se materialicen en casa.

Un sicario opera un inhibidor de señales para drones y celulares.

LA GRAN MAESTRA

Ya a ninguna redacción o gobierno sorprende escuchar que los cárteles mexicanos han encontrado un coto de observación de nuevas tecnologías en la guerra entre Rusia y Ucrania, y aunque no ha sido tajantemente probado, se advierte que es incluso el laboratorio de sus matones, al que viajan para aprender y luego enseñar sobre el combate moderno entre sus propias huestes.

De modo que entre la variopinta galería de cárteles en México han surgido unidades de zapadores, explosivistas y droneros cuyos primeros capitanes habrían realizado pasantías en la guerra eslava.

Este intercambio se tradujo en México en una auténtica batalla de contramedidas entre los criminales y el Estado, un juego del gato y el ratón en el que desafortunadamente los narcos marcan el paso y la oficialidad reacciona para contener.

EL AIRE

De acuerdo con Krame y Zerón García, nunca un sólo dominio expresó tan bien la dinámica que mantienen el narco y el Estado en materia de incorporación de capacidadas tecnológicas ni la ventaja que lleva uno sobre el otro, como el uso de drones. Estos aparatos surcan las serranías en México y la frontera con Estados Unidos al menos desde 2020, dos años antes de que la guerra desatase el potencial de los cuadricópteros, pero entonces su uso se limitaba casi por completo al trasiego de droga y al monitoreo. Luego, hacia 2023, al menos 260 ofensivas droneras con explosivos y armas químicas (gases tóxicos) habían desplazado a comunidades enteras y barrido enclaves en disputa entre cárteles en las estribaciones de por lo menos seis estados.

Las primeras contramedidades del Estado mexicano hacia los narcodrones afloraron en buena medida tras la implementación del Plan Michoacán, en el epicentro del problema, y de cara a la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026, cuando se dotó al Ejército, Marina, policías estatales y algunas municipales de “rilfes antidrones” e inhibidores fijos y semifijos de señales para interrumpir los vuelos de lo que en su totalidad eran modelos comerciales de drones apenas intervenidos. Ya para entonces estos modelos de cuadricópteros de First Person View (FPV) eran usados por los cárteles no solo para bombardear, también para realizar lo que en la jerga militar se conoce como misiones ISR, de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (por sus siglas en inglés: Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance).

De carácter proteico, el narco saltó la contramedida estatal y resolvió el problema de las interferencias con drones comandados por fibra óptica, siguiendo las lecciones de Ucrania. ¿La exacerbación del valor de esta nueva adaptación? El ensayo de Krame y Zerón García la fija en el decomiso en el sur de Sinaloa, entre el 4 y el 11 de octubre pasado, de 63 cuadricopteros FPV “artesanales” dotados de baterías extra y al menos 59 bobinas de cable de fibra óptica.

El golpe expone dos cuestiones importantes, por un lado el filamento óptico del cable no emite ni recibe ningún tipo de señal aérea que los inhibidores puedan bloquear, dejando sin efecto la respuesta de México a la aparición de los drones. Y segundo, los equipos incautados, en palabras del secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, no eran cuadricópteros terminados, sino destinados a ensamblaje; ello sugiere que en México existen lineas de producción clandestinas, y tendientes a industriales, de este tipo de herramientas.

Si bien no hemos visto en México, ni en Ucrania, medidas contundentes para los drones de fibra óptica, al menos no distintas de la intercepción física con otros equipos, la siguiente fase de esta arma apunta a la integración de una Guía Terminal Autónoma, un software capaz de hacer que la aeronave se fije de forma independiente a su objetivo aun después de perder la conexión con su operador o con la fibra óptica, propensa a sufrir atascos o quedarse corta.

En este tenor, los autores del citado ensayo aseveran que el narco no tardará en encontrar quién opere la guía autónoma para ellos, la guerra en Ucrania se encargará de exportar a más de un veterano cualificado, en posesión y ofertante de alguno de estos programas cuando los haya de código abierto.

¿El CAMINO EQUIVOCADO?

Sobre el dominio del aire existe otro factor con una lectura dual; lo que es un acierto frente al surgimiento de flotillas droneras en otros ejércitos del mundo, es al mismo tiempo un error frente a la adaptabilidad del narco dado que desplaza esfuerzos y recursos cruciales de la confección de contramedidas y la previsión directo hacia la mera competencia.

Y es que la línea que México adoptó frente a la efervescencia de los drones fue acelerar la manufactura de estos aparatos en el seno de la Industria Militar de modo que al ya proyectado ensamblaje de 762 drones bombarderos y 381 tipo kamikaze, previstos en el plan de modernización de la Armada de México, la misma dependencia sumó el desarrollo de drones de ala delta similares a los Shahed-136 iraníes (pero sin el motor a reacción), todo al tiempo que la Defensa Nacional confecciona un modelo propio similar y perfecciona los vehículos aéreos no tripulados ya existentes en su haber, tales como el Holkan, el ASU-45 y el prototipo para vigilancia de nombre Quetzal, que trabaja en mancuerna con la Secretaría de Ciencias.

A prinicpios de agosto de este año, la Defensa fue más allá y ante la necesidad de proveer de estas plataformas aéreas a sus unidades de infantería se adhirió al UAS Marketplace del Ejército de Estados Unidos, una plataforma digital de ventas de Sistemas y Contrasistemas Aéreos No Tripulados. No obstante, en septiembre cinco escépticos asesores de la Casa Blanca, y un funcionario mexicano, criticaron la estrategia del Gobierno de México y dijeron al Washington Post que las agencias de seguridad mexicanas únicamente estarían adquiriendo “equipo para la amenaza de ayer, entregado justo a tiempo para la de mañana”, sin embargo, advirtieron que, aun utilizando armas láser, Estados Unidos tampoco está preparado para los cambios que vienen en materia de drones. “La revolución de los drones que se desarrolla al sur de la frontera entre Estados Unidos y México socavará, casi con toda seguridad, la guerra contra las drogas del presidente Donald Trump”, sentenció el diario .