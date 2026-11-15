Sin acuerdos para presidencia del INE; amaga PAN con movilizaciones si hay imposición de Morena

Cámara de Diputados sin acuerdos para sacar convocatoria de consenso para presidencia del INE

Ante la falta de acuerdos en la Cámara de Diputados para emitir la convocatoria de selección de la nueva presidenta del INE, la dirigencia nacional de PAN advirtió que mantendrá la vigilancia sobre el proceso de renovación y recurrirá a movilizaciones si Morena intenta imponer una presidencia subordinada a sus intereses.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera advierte que la salida de Guadalupe Taddei no resuelve la crisis del INE y exige una nueva presidencia ciudadana, independiente y apartidista.

“Venimos por un INE libre. Un INE sin Morena, sin PAN, sin PRI, Sin Verde, sin PT, sin MC. Venimos por un INE libre”, expresó.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, anunció que busca acuerdos con la oposición pues no quiere que esta presidencia nazca muerta, o cuestionada por la mitad de partidos que contenderán en el 2027.

“No queremos que haya dudas en la honorabilidad de quien resulte por mayoría calificada, nombrada presidenta del INE”, insistió

Monreal recalcó que no puede haber incertidumbre, ni zozobra en materia electoral, y recalcó que el objetivo es nombrarla antes de que termine este periodo a mediados de diciembre pero debe ser a través de un acuerdo amplio con todos los grupos parlamentarios.

El zacatecano aseveró que no quieren que la falta de consensos sea un elemento de cuestionamiento anticipado a la elección y que después sirva como argumento político de descalificación en la campaña.

Por eso, a pesar de que, tienen la mayoría simple para aprobar la convocatoria y a los integrantes del Consejo Técnico Consultivo así como la mayoría calificada para nombrar a la presidenta sustituta del INE, buscarán sacar ese nombramiento en consenso con la oposición.

“No importa lo que nos tardemos, el INE está funcionando y creo que está funcionando bien, desde mi punto de vista, tiene —desde que se nombró a la presidenta provisional— ha estado tomando acuerdos y ha estado trabajando bien”, aseveró

Reveló que ya se reunió con el PAN quien insiste en cumplir 8 acuerdos y comentó que está en consulta con el PRI que ha dicho que no acompañará la propuesta, pero hablará este lunes con ellos.

Entre las ocho propuestas para garantizar la transparencia del proceso de selección, destacan exigir independencia partidista a quienes integren el Comité Técnico de Evaluación, incorporar vigilancia ciudadana y hacer públicos los resultados de las evaluaciones.

También planteó que la Junta de Coordinación Política y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideren propuestas provenientes de universidades, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para integrar dicho Comité.

Asimismo, el PAN impulsará una reforma para revertir las facultades extraordinarias que permiten a la presidencia del INE realizar nombramientos de altos funcionarios sin la aprobación colegiada del Consejo General, con el objetivo de recuperar los contrapesos institucionales a fin de no repetir lo que sucedió con Taddei.

Romero Herrera insistió en que las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción, adjudicaciones irregulares y conflictos de interés durante la gestión de Taddei deben continuar hasta determinar las posibles responsabilidades administrativas y penales.

En este contexto, solicitó dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con proveedores de materiales electorales y contratos celebrados tanto por el INE como por organismos públicos locales electorales (OPLE).

El dirigente recordó que el PAN presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar posibles delitos relacionados con el manejo de recursos públicos y las contrataciones electorales.

“No puede quedarse el Instituto Nacional Electoral solamente con una sustitución de su titular y ya, y darle vuelta a la hoja como si no hubiera pasado nada”, sostuvo