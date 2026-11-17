Bloquean avenidas en Santa Fe para exigir destitución de director del CEFERESO No. 4

La mañana de este martes un grupo de manifestantes realizó una serie de bloqueos en las avenidas principales a Santa Fe, con el objetivo de exigir la destitución de Carlos César López Herrera, director del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 4, conocido como penal de El Rincón, ubicado en Tepic, Nayarit.

Los integrantes de estos bloqueos son familiares de internos, que señalan presuntos abusos de autoridad al interior del centro penitenciario.

“El Rincón” ya ha sido objeto de denuncias públicas y acciones legales debido a graves violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad.

Entre los principales señalamientos destacan:

Negligencia médica y falta de medicamentos: Casos de internos con padecimientos como diabetes cuya salud empeora drásticamente por falta de atención oportuna, insumos o medicamentos para tratar infecciones.

Casos de internos con padecimientos como diabetes cuya salud empeora drásticamente por falta de atención oportuna, insumos o medicamentos para tratar infecciones. Condiciones inhumanas y tratos crueles: Abusos físicos, agresiones, golpes y humillaciones por parte de los custodios, además de porciones mínimas de comida en mal estado y escasez de agua.

Abusos físicos, agresiones, golpes y humillaciones por parte de los custodios, además de porciones mínimas de comida en mal estado y escasez de agua. Restricción de comunicación y visitas: Se niega la entrada a las visitas sin justificación clara, así como amenazas o aplicación de castigos para incomunicar a los reclusos.

Se niega la entrada a las visitas sin justificación clara, así como amenazas o aplicación de castigos para incomunicar a los reclusos. Corrupción y sobrepoblación/dominio: Existe un presunto colapso operativo del penal debido a redes de corrupción internas y disputas entre grupos delictivos.

Existe un presunto colapso operativo del penal debido a redes de corrupción internas y disputas entre grupos delictivos. Procesos por tortura: Las autoridades han actuado en ciertos expedientes históricos; por ejemplo, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de elementos policiales implicados en actos de tortura dentro del penal.

Bloquean avenidas en Santa Fe para exigir destitución de director del CEFERESO No. 4

La movilización generó afectaciones a los automovilistas que transitaban por el lugar, ocasionando complicaciones viales en los accesos a la zona. Ante esta situación, se recomendó a los conductores evitar el área y utilizar vías alternas para llegar a sus destinos.

Hasta el momento, los manifestantes mantienen su exigencia de destitución del director del penal, mientras la situación en la glorieta de Santa Fe continúa en desarrollo.