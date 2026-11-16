Realizarán carrera gratuita en Milpa Alta, entre bosques y ejidos

Con el propósito de recuperar una tradición comunitaria que nació en la década de 1950, promover el deporte entre los jóvenes y dar a conocer la riqueza natural y agrícola de Milpa Alta, el próximo 22 de noviembre se realizará la Carrera del Venado 2026, en el pueblo de Santa Ana Tlacotenco, uno de lo 12 pueblos originarios de esta demarcación.

La competencia, de 10 kilómetros y con inscripción gratuita, recorrerá caminos ejidales de la comunidad y atravesará cuatro de los cinco núcleos agrarios que conforman esta zona de la alcaldía, con salida a las 9:00 horas desde la plaza cívica de Santa Ana Tlacotenco.

Durante la presentación del evento, la diputada local Judith Vanegas, quien impulsa la permanencia de esta tradición, destacó la importancia de reconocer el patrimonio cultural, agrícola y natural de los pueblos originarios de Milpa Alta.

Señaló que Santa Ana Tlacotenco conserva prácticas ancestrales, cultivos nativos, así como la lengua náhuatl, además de actividades artesanales que forman parte de la identidad de sus habitantes.

Victoriano Tapia, integrante del comité organizador, explicó que la carrera surgió alrededor de 1950, cuando un grupo de corredores conformó el equipo denominado El Venado; sin embargo, con el paso de los años la competencia dejó de realizarse en distintas ocasiones, por lo que ahora buscan darle continuidad con el respaldo de la comunidad.

Adelantó que para la siguiente edición pretenden recuperar su denominación en náhuatl, como Carrera Temazatl, además de gestionar su registro oficial.

Explicó que el recorrido por los caminos ejidales permitirá a los participantes convivir con el bosque y conocer los espacios destinados a la producción agrícola, donde, aseguró, se ha evitado la expansión de asentamientos irregulares.

El organizador agregó que la carrera también tiene un propósito de prevención social, pues buscan acercar a niñas, niños y jóvenes a las actividades deportivas y ofrecer alternativas de convivencia frente al consumo de alcohol y otras sustancias.

Detalló que la competencia será recreativa, familiar y sin fines de lucro; las personas interesadas podrán inscribirse mediante el enlace habilitado por el comité organizador y deberán presentar un certificado médico o una carta responsiva. La entrega de números se realizará el mismo domingo a partir de las 7:00 horas.

Expo “La tierra, el bosque y yo”

Como parte de las actividades, el sábado 21 de noviembre, a las 12:00 horas, se llevará a cabo la exposición “La tierra, el bosque y yo”, en la misma plaza cívica, donde se presentarán las tradiciones, costumbres y actividades productivas de los ejidos de Santa Ana Tlacotenco.

El programa cultural también busca mostrar la relación histórica del pueblo con sus tierras y recursos naturales; los organizadores detallaron que la comunidad conserva variedades de maíz nativo, además de cultivos de calabaza, chile y frijol, que forman parte de su alimentación y tradición agrícola.

Además, destacaron que la exposición permitirá difundir la lengua náhuatl, las expresiones culturales de la zona y los conocimientos transmitidos por generaciones anteriores, con el propósito de fortalecer la identidad y la cohesión social de los habitantes.

Como parte de las actividades, los habitantes también presentarán la tradición ancestral denominada “El destino final del ombligo”, una práctica que simboliza la conexión de las personas con la tierra y el bosque desde su nacimiento.

Para finalizar, invitaron a habitantes de las distintas alcaldías y visitantes de otras entidades a participar en la carrera y conocer el patrimonio natural y cultural de Milpa Alta.