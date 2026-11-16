Exigen al Senado frenar uso de sustancias nocivas con fines estéticos

La diputada local Diana Sánchez Barrios exhortó al Senado de la República a retomar el análisis y dictaminar la reforma a la Ley General de Salud que busca combatir la aplicación de sustancias modelantes nocivas con fines estéticos, cuyo uso puede provocar infecciones severas, deformaciones irreversibles, necrosis de tejidos e incluso la muerte.

Desde el Congreso de la Ciudad de México, la legisladora advirtió que sustancias como la silicona líquida, la parafina y los aceites industriales, vegetales o minerales se comercializan de manera clandestina bajo falsas promesas de belleza o de afirmación de identidad, lo que pone en riesgo la salud y la vida de quienes recurren a estos procedimientos.

Sánchez Barrios recordó que la iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Salud fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2024, con 436 votos a favor, y posteriormente turnada al Senado, donde permanece pendiente de dictaminación.

Ante esta situación, presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Cámara alta que continúe con el análisis, discusión y eventual aprobación de la minuta, al advertir que la falta de una regulación nacional permite que clínicas clandestinas y personas sin autorización continúen ofreciendo estos procedimientos.

La legisladora señaló que las consecuencias de estas prácticas afectan particularmente a sectores en situación de vulnerabilidad, entre ellos las mujeres trans, quienes en ocasiones recurren a establecimientos clandestinos o a la autoaplicación de sustancias en busca de procedimientos de reafirmación de género.

Como antecedente, destacó que la Ciudad de México ya cuenta con sanciones penales para quienes apliquen sustancias modelantes no autorizadas con fines estéticos y ocasionen daños a la salud. El artículo 141 Bis del Código Penal capitalino establece penas de seis a ocho años de prisión.

Por ello, consideró necesario que la protección no se limite a la capital del país y que se establezcan disposiciones de alcance nacional para prevenir estas prácticas y sancionar a quienes las realizan.