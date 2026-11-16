La alcaldía Iztacalco desplegó un operativo de vigilancia en plazas comerciales, mercados públicos y colonias durante el Buen Fin, con la participación de 65 elementos de la Policía Auxiliar, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

El gobierno de la demarcación coordinó las acciones con los sectores policiales Iztaccíhuatl, Tlacotal y P

Iztacalco despliega operativo de vigilancia por el Buen Fin; realiza 67 inspecciones

antitlán, con el objetivo de prevenir conductas que pudieran afectar la seguridad y tranquilidad de la población durante la temporada de compras.

El dispositivo incluyó más de seis recorridos de supervisión en zonas de actividad comercial y afluencia de personas, entre ellas Campamento 2 de Octubre, los barrios de Santa Anita, Ramos Millán, Juventino Rosas y Tlazintla, así como las colonias Agrícola Oriental y Agrícola Pantitlán.

Como resultado de estas acciones, las autoridades realizaron 67 inspecciones preventivas a personas y remitieron a cuatro personas al Juzgado Cívico por apartar lugares en la vía pública. Además, dos vehículos fueron trasladados al corralón por estacionarse en sitios prohibidos.

En el operativo participaron 50 elementos de la Policía Auxiliar del sector 40 y 15 integrantes de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Las acciones estuvieron dirigidas a mantener presencia policial en los puntos de mayor concentración de compradores, así como a contribuir al ordenamiento de la vía pública durante el desarrollo del Buen Fin.