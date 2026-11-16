Cambio de nombre de estaciones del metro

Durante más de cinco décadas, el Metro de la Ciudad de México ha acompañado las transformaciones de la capital. Sus estaciones se han convertido en puntos de referencia para millones de usuarios, pero sus nombres e íconos no siempre han sido los mismos. Algunas paradas cambiaron por completo de identidad, mientras que otras incorporaron nuevas denominaciones para reconocer espacios, instituciones o sitios emblemáticos de su entorno.

Los cambios más recordados ocurrieron en la década de los noventa, cuando varias estaciones modificaron sus nombres y símbolos. En septiembre de 1996, incluso se distribuyó un folleto entre la población que mostraba la transformación de algunos de estos íconos, una modificación que buscaba facilitar la identificación de las estaciones y evitar confusiones entre los pasajeros.

Uno de los casos es Boulevard Puerto Aéreo, de la Línea 1, que originalmente se llamaba Aeropuerto. La denominación cambió después de que la Línea 5 incorporara la estación Terminal Aérea, ubicada junto a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para evitar que los usuarios confundieran ambas paradas, la estación de la Línea 1 adoptó el nombre de la avenida cercana.

Otro ejemplo es UAM-I, de la Línea 8, que antes se conocía como La Purísima. En 1995 modificó su nombre para hacer referencia a la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa, ubicada en las inmediaciones. Con el cambio también se sustituyó su antiguo símbolo religioso por uno relacionado con la institución educativa.

En la Línea B también hubo modificaciones. La estación Nezahualcóyotl se llamó inicialmente Continentes y posteriormente adoptó el nombre del municipio mexiquense donde se encuentra. El cambio se realizó en 2002 y también implicó renovar su representación gráfica.

Algo similar ocurrió con Ecatepec, que anteriormente llevaba el nombre de Tecnológico, por su cercanía con el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. En 2008 se modificó la denominación y el ícono de la estación, que pasó a identificarse con el municipio donde presta servicio.

La historia de Deportivo 18 de Marzo también está relacionada con estos ajustes. La estación, que forma parte de las líneas 3 y 6, estuvo vinculada anteriormente con el nombre de Basílica, por su cercanía con el santuario guadalupano. Con la reorganización de las denominaciones, el nombre Basílica se incorporó a la estación La Villa, que actualmente se identifica como La Villa-Basílica, mientras que la otra parada adoptó el nombre del deportivo ubicado en la zona.