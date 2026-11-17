Brugada proyecta 400 nuevos centros de educación inicial para 2030

El Gobierno de la Ciudad de México proyecta ampliar de 217 a 617 los Centros de Educación Inicial y elevar de 12 mil a 72 mil la matrícula de atención pública para niñas y niños de cero a tres años hacia 2030, mediante la creación de 300 nuevos espacios a cargo de la administración capitalina y la incorporación de otros 100 que se propondrá instalar a las alcaldías.

La estrategia busca reducir el rezago en la atención de la primera infancia, pues, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo), en la capital hay aproximadamente 273 mil menores de entre cero y tres años, pero sólo 37 mil asisten a servicios de educación inicial, tanto públicos como privados, según datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De ese universo, alrededor de 12 mil son atendidos por los gobiernos federal, capitalino y de las alcaldías, lo que representa, de acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que únicamente 13 por ciento de la población infantil de ese rango de edad recibe educación inicial.

La mandataria presentó la política de educación inicial de su administración, vinculada con una reforma constitucional que envió hace un mes al Congreso de la Ciudad de México para reconocer este nivel educativo como un derecho universal, obligatorio, público y gratuito, así como establecer la responsabilidad del Estado de garantizar su prestación.

En este sentido, explicó que la propuesta contempla incorporar la educación inicial a la Constitución capitalina como el primer eslabón del sistema educativo, junto con los niveles preescolar, primaria, secundaria y media superior.

También plantea establecer una red progresiva de servicios que obligue a las siguientes administraciones a invertir en infraestructura, ampliar la cobertura y mantener los espacios de atención, con el propósito de avanzar hacia la universalidad.

“En esta ciudad, la educación empieza desde la cuna; la educación comienza con la vida”, afirmó.

La jefa de Gobierno reconoció que el rezago acumulado es amplio y que alcanzar la cobertura universal podría tomar entre 20 y 25 años, siempre que las siguientes administraciones mantengan la inversión y amplíen los servicios.

Como parte de las metas para 2030, explicó que los 300 nuevos espacios serán responsabilidad del Gobierno capitalino, mientras que se buscará que las alcaldías aporten otros 100 Centros de Cuidado Infantil. Para facilitar su operación, la administración central prevé apoyar a las demarcaciones mediante subsidios para cubrir el costo de los alimentos.

De concretarse ambos compromisos, la capacidad de atención gubernamental pasaría de 12 mil a 72 mil niñas y niños, mientras que la infraestructura aumentaría de 217 a 617 centros.

Clara Brugada señaló que los menores inscritos en el Sistema de Educación Inicial también recibirán la beca Desde la Cuna, mientras que continuará el apoyo a quienes todavía no tengan acceso a estos servicios.

Una política de cuidados y desarrollo infantil

La mandataria sostuvo que la falta de espacios públicos de educación inicial tiene consecuencias tanto en el desarrollo de la niñez como en la economía de los hogares, debido a que las familias deben asumir directamente las tareas de cuidado, principalmente las mujeres, quienes en muchos casos dejan sus empleos para atender a sus hijos.

Consideró que la desigualdad comienza desde los primeros años de vida, por las diferencias en el acceso a alimentación, atención médica, cuidados y estímulos para el aprendizaje.

“La desigualdad no empieza cuando una niña llega a la escuela: comienza mucho antes”, expresó.

La propuesta de modelo educativo contempla estimulación temprana, desarrollo del lenguaje, crianza positiva, actividades para fortalecer las capacidades cognitivas y psicomotoras, así como habilidades de convivencia, creatividad y autonomía.

También prevé una pedagogía basada en el juego, alimentación saludable, promoción de la lactancia materna y coordinación con los servicios públicos de salud para detectar oportunamente problemas de audición, visión, lenguaje y desarrollo psicomotor.

Brugada agregó que los centros deberán ofrecer espacios libres de violencia y castigos humillantes, con personal capacitado para atender las necesidades emocionales y de aprendizaje de la primera infancia.

Recordó que, según datos de UNICEF mencionados durante la conferencia, en los primeros años de vida el cerebro puede formar más de un millón de conexiones neuronales por segundo, por lo que consideró necesario que el Estado garantice las condiciones para el desarrollo infantil.

DIF y Educación preparan ampliación de servicios

El secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, señaló que la construcción del Sistema de Educación Inicial se complementará con el programa Desde la Cuna y con los servicios contemplados en la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, recientemente aprobada.

Indicó que la intención es establecer una estructura institucional que permita atender a la primera infancia y reducir la brecha de acceso a estos servicios.

Por su parte, el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Pedro Moctezuma Barragán, adelantó que 2027 será un año de transición para impulsar una campaña de sensibilización, desarrollar un modelo pedagógico, crear nuevas carreras y fortalecer la formación de educadoras.

Señaló que la administración buscará duplicar en lo inmediato la capacidad de educación inicial en la ciudad, mientras se diseña la ampliación de los servicios a mediano plazo.

La directora general del DIF capitalino, Beatriz Rojas Martínez, explicó que los centros de este organismo atienden actualmente a niñas y niños desde los 45 días de nacidos hasta los cinco años y 11 meses, con servicios de alimentación, estimulación, nutrición y atención psicológica.

Detalló que también cuentan con trabajadoras sociales que identifican posibles situaciones de maltrato u omisión de cuidados y ofrecen orientación a las familias sobre estrategias de crianza.

Agregó que se realizan revisiones de peso y talla, además de canalizaciones médicas y seguimiento nutricional para menores con problemas de sobrepeso o desnutrición.

Beatriz Rojas sostuvo que el propósito del nuevo sistema será ampliar la atención y garantizar que los estímulos para el desarrollo cognitivo, psicomotor y socioemocional sean proporcionados por personal capacitado.