Seguirá el clima frío en CDMX Activan alerta amarilla por bajas temperaturas para este miércoles 18 de noviembre (Pexels)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha alertado por las bajas temperaturas que se registrarán en cinco alcaldías de la Ciudad de México. Es por eso que ha activado la alerta amarilla, debido a que se pronostican temperaturas por debajo de los 6 grados Celsius para la mañana y madrugada del miércoles 18 de noviembre del 2026.

¿Cuáles son las alcaldías en las que se ha levantado la alerta amarilla por bajas temperaturas?

Este martes la SGIRPC ha emitido un boletín en el que informa que se ha activado la alerta amarilla por fríos en cinco alcaldías de la CDMX. De acuerdo al boletín, se pronostican bajas temperaturas de 4 a 6 °C entre las 3:00 horas hasta las 8:00 horas del miércoles 18 de noviembre.

Por lo que estas son las alcaldías de la CDMX en las que se ha activado la alerta amarilla por frío:

Álvaro Obregón.

Cuajimalpa.

Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Tlalpan.

Asimismo, la SGIRPC ha recomendado a la población permanecer atenta a sus canales oficiales y usar al menos tres capas de ropa, que de preferencia sea de algodón o lana; así como proteger e hidratar la piel utilizando crema. Por último, ha hecho un llamado para que aquellas personas que presenten molestias acudan a su centro de salud más cercano.

¿Cuál es el reporte climatológico del SMN para estos días?

Por otro lado, el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) ha pronosticado que, debido al frente frío núm. 6, se registrarán lluvias aisladas en el Estado de México y la CDMX. Mientras que para el miércoles 18 de noviembre se prevé un cielo medio nublado a nublado con ambiente fresco a frío.

También se prevé la presencia de bruma y bancos de niebla en el Valle de México y la Megalópolis; además, se registrará un ambiente muy frío en las zonas altas del Edomex con probabilidad de intervalos de chubascos entre 5 y 25 mm en 24 horas.