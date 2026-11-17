Tecámac, Edomex Registran explosión que dejó al menos tres muertos. (Facebook: San Mateo Tecalco Delegación)

Una explosión en un municipio del Estado de México dejó a tres personas fallecidas. Autoridades investigan posible causa.

¿Qué sucedió en Tecámac?

Se registró una explosión en un taller de hojalatería que se encontraba en la calle 20 de noviembre de la colonia Tecalco, ubicada en el municipio de Tecámac del Estado de México.

Hasta el momento, reportan el fallecimiento de tres hombres que al parecer trabajaban en el taller: uno de 50 años, otro de 47 y el último de 22.

El origen de la explosión habría sido un tanque de oxígeno que los trabajadores se encontraban manipulando. Se desconoce cuál fue la causa de que el contenedor reventara.

Vecinos de la zona reportaron el estallido. Rápidamente miembros de Protección Civil y bomberos acudieron a la zona para extinguir las llamas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México supervisó el levantamiento de cuerpos y llevan a cabo las indagatorias correspondientes para determinar la causa. Asimismo, se revisan las cámaras de la zona.

De acuerdo con algunos reportes, el taller habría sido un centro de reparación de autos que presentaba irregularidades, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.