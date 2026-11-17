Alcalde de Álvaro Obregón solicita presupuesto para 2027

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, planteó al Congreso de la Ciudad de México una proyección presupuestal de 4 mil 670.91 millones de pesos para 2027, lo que representa un incremento de 9.7 por ciento respecto a los 4 mil 258.69 millones de pesos modificados que tuvo la demarcación este año.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, como parte del análisis del Paquete Económico 2027, el funcionario presentó el estado de las finanzas de la alcaldía y las necesidades de recursos para dar continuidad a sus programas, servicios y proyectos de inversión.

Detalló que, del presupuesto aprobado para 2026, 65 por ciento, equivalente a 2 mil 778.04 millones de pesos, corresponde a gasto fijo, centralizado y consolidado, mientras que el 35 por ciento restante, mil 468.25 millones, se destina a la operación de la demarcación.

La solicitud de presupuesto del alcalde estuvo acompañada de cuestionamientos de legisladores de distintas fuerzas políticas sobre el ritmo de ejercicio de los recursos actuales y los resultados de los programas y obras de la alcaldía.

El diputado priista Omar García Loria señaló que Álvaro Obregón registraba un avance de apenas 27 por ciento en inversión pública y de 25 por ciento en ayudas sociales, por lo que pidió acelerar las obras de pavimentación, atender los riesgos en zonas de barrancas y garantizar servicios públicos.

En tanto, el perredista Pablo Trejo Pérez cuestionó que, al 9 de noviembre, el gasto ejercido alcanzara 63.7 por ciento, pese a que el 90 por ciento del presupuesto ya estaba comprometido. Solicitó conocer el calendario para concluir las obras y entregar los apoyos sociales pendientes.

Claudia Pérez Romero, del PAN, pidió aclarar el manejo de más de 60 millones de pesos destinados a la tarjeta de beneficios de programas sociales, así como el estado de las auditorías pendientes.

A su vez, la legisladora de Movimiento Ciudadano Patricia Urriza solicitó conocer el gasto total destinado a la promoción del Segundo Informe de Labores del alcalde y cuestionó la publicidad colocada en el mobiliario urbano.

Desde Morena, el diputado Ángel Tamariz pidió información sobre las denuncias e investigaciones relacionadas con el presunto desvío de más de 5.5 millones de pesos por propaganda personalizada durante la administración de la exalcaldesa Lía Limón.

Otros temas abordados durante la mesa fueron la conexión al C5 de las cámaras de seguridad de la demarcación, el avance de los proyectos de movilidad, el saneamiento de los ríos Becerra y Tacubaya, la atención a la primera infancia y los servicios de drenaje en Santa Rosa Xochiac.

La comparecencia formó parte de las 24 mesas de trabajo programadas por el Congreso capitalino con las alcaldías y distintas instituciones, para revisar sus necesidades presupuestales y analizar el destino de los recursos públicos para el ejercicio fiscal 2027.