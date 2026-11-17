Delfina entrega 85 pelucas oncológicas gratuitas en el Trenzatón 2026 del Edomex

El Gobierno del Estado de México entregó 85 pelucas oncológicas gratuitas a niñas y mujeres que han perdido el cabello a consecuencia de tratamientos contra el cáncer, durante la tercera edición del Trenzatón 2026, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez en Toluca.

La jornada se realizó en la explanada del Teatro Morelos y forma parte de una campaña permanente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), orientada a brindar apoyo emocional y contribuir a la recuperación de la autoestima de las pacientes.

Delfina Gómez informó que entre octubre de 2025 y octubre de 2026 se recolectaron 2 mil 644 trenzas en distintos municipios de la entidad, con las que se elaboraron 154 pelucas oncológicas.

De esa cantidad, 77 ya habían sido entregadas antes de la jornada de este martes, mientras que las 85 restantes se distribuyeron durante el Trenzatón. Ocho de estas últimas fueron donadas por asociaciones.

La mandataria reconoció la participación de las personas que donaron su cabello, así como de instituciones, organizaciones civiles y voluntarios que colaboran en la iniciativa.

“De esta manera, a las y los pacientes con cáncer les decimos que no están solos, que su lucha también es nuestra y que hay muchos corazones y voluntades dispuestos a apoyarlas”, expresó.

Por su parte, Karina Labastida Sotelo, directora general del DIFEM, explicó que cada peluca se elabora artesanalmente y requiere aproximadamente 25 trenzas y un periodo de entre dos y tres semanas para su fabricación.

Ofrecen servicios médicos y de prevención

Como parte del Trenzatón 2026 también se realizó una Feria de Acciones de Bienestar, en la que se ofrecieron servicios gratuitos de salud y prevención, entre ellos mastografías, pruebas de detección del Virus del Papiloma Humano (VPH), consultas médicas, atención odontológica y análisis de glucosa, colesterol y triglicéridos.

Las familias asistentes también tuvieron acceso a atención psicológica, orientación nutricional y jurídica, servicios de la Clínica de la Memoria, quiropráctica y entrega de ayudas funcionales y lentes para vista cansada.

La jornada incluyó talleres de automaquillaje, servicios de estética, microblading y cortes de cabello.

El DIFEM mantiene abierta durante todo el año la recepción de donaciones de cabello para elaborar nuevas pelucas. Los requisitos establecen una longitud mínima de 10 centímetros para menores de edad y de 20 centímetros para adultos.