Estado de México realizará foro internacional sobre detección de preeclampsia





El Estado de México será sede del VIII Foro Internacional de Uso de Marcadores Bioquímicos para la Predicción, Diagnóstico y Pronóstico de Preeclampsia, que se realizará el próximo 19 de noviembre en Toluca, con la participación de más de 10 especialistas en salud materna.

El encuentro, organizado por la Secretaría de Salud estatal a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de México (LESPEM), tiene como propósito compartir conocimientos sobre herramientas que permitan identificar riesgos de preeclampsia y mejorar la atención de las mujeres embarazadas.

En el foro se abordará el uso de biomarcadores angiogénicos, pruebas que permiten estimar el riesgo de desarrollar esta complicación y complementar la valoración clínica de las pacientes.

Renata Soto Reyes, directora del LESPEM, informó que por segunda ocasión la entidad albergará este encuentro internacional. Asimismo, señaló que el laboratorio trabaja en un proyecto para convertirse en el primero de su tipo a nivel estatal en el país que ofrezca pruebas de biomarcadores angiogénicos con cobertura para el sistema público de salud.

De concretarse, la iniciativa permitiría fortalecer la vigilancia médica durante el embarazo y facilitar la referencia oportuna de pacientes que requieran atención especializada.

Francisco Sánchez, médico adscrito al Servicio de Medicina Materno Fetal del Hospital General de Atizapán, y Manuel Avilés, químico de una empresa proveedora de equipos e insumos médicos, señalaron que la preeclampsia representa un riesgo tanto para la madre como para el feto, por lo que su detección temprana resulta fundamental para orientar el tratamiento y seguimiento médico.

Indicaron que los biomarcadores angiogénicos se utilizan en más de 100 países, en instituciones públicas y privadas, y consideraron que su incorporación a los servicios públicos de atención obstétrica en México contribuiría a mejorar la identificación de riesgos durante el embarazo.

La preeclampsia es una complicación que puede afectar la salud de las mujeres embarazadas y sus bebés, por lo que el foro también busca actualizar los conocimientos del personal médico y fortalecer las herramientas disponibles para su diagnóstico y atención.

Las actividades comenzarán a las 8:00 horas en el auditorio del Hospital Regional de Toluca del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), ubicado en avenida Doctor Nicolás San Juan, colonia Ex Rancho Cuauhtémoc.

El encuentro tendrá cupo limitado y requerirá registro previo.