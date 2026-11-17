IECM mantiene abierto registro de candidaturas sin partido





El registro de aspirantes a candidaturas sin partido para el Proceso Electoral Local Ordinario (PELO) 2026-2027 permanecerá abierto hasta el próximo 5 de diciembre, informó el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Las personas interesadas podrán participar en la contienda por una diputación al Congreso capitalino, incluida la Diputación Migrante, así como por las titularidades de las 16 alcaldías y las concejalías.

El trámite deberá realizarse mediante el Sistema de Registro de Candidaturas (SIREC), disponible las 24 horas durante el periodo establecido en la convocatoria. Para completar la solicitud, los aspirantes tendrán que adjuntar una fotografía, acta de nacimiento, credencial para votar vigente y constancia de residencia.

Los requisitos también son documentos relacionados con la constitución de una asociación civil, su inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la apertura de una cuenta bancaria.

Del mismo modo, deberán presentar los formatos de registro y el informe de capacidad económica, obtenidos a través del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR), además del emblema que utilizarán durante la etapa de recolección de apoyos ciudadanos.

Una vez que el IECM apruebe el registro de las personas aspirantes, podrán comenzar a reunir las firmas de respaldo ciudadano, proceso que se desarrollará del 15 de diciembre de 2026 al 12 de febrero de 2027.

Para acceder al derecho de registrar una candidatura, deberán obtener, en términos generales, el respaldo de al menos 1 por ciento de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores correspondiente. También tendrán que cumplir con la distribución territorial establecida en los Lineamientos para el registro de candidaturas sin partido.

El procedimiento contempla cinco etapas, que abarcan desde el registro de las personas aspirantes hasta la aprobación de las candidaturas.