Vocero del PAN CDMX, Federico Döring

Integrantes del PAN en la Ciudad de México cuestionaron el programa del gobierno capitalino para entregar gallinas ponedoras, al considerar que se trata de una medida populista con posibles fines electorales rumbo a 2027, y exigieron que la administración local priorice políticas públicas orientadas a generar empleos, atraer inversiones y atender los problemas de la capital.

El vocero del PAN CDMX, Federico Döring, sostuvo que la distribución de estos animales no contribuye a resolver problemas como las inundaciones, las deficiencias del transporte público ni la inseguridad en las colonias.

Señaló que el gobierno debería concentrar sus esfuerzos en impulsar el crecimiento económico, ordenar el desarrollo urbano y atender las necesidades de infraestructura de la ciudad, en lugar de promover iniciativas que, desde su perspectiva, no responden a las principales problemáticas de la población.

También cuestionó que el programa pueda tener algún impacto en las condiciones de seguridad de las mujeres que utilizan el transporte público, particularmente frente al acoso y la violencia verbal.

Además, la diputada local Laura Álvarez Soto exhortó al gobierno central a desarrollar políticas públicas para atender de manera integral la educación pública y garantizar condiciones de protección para las mujeres que salen a estudiar, trabajar o realizar sus actividades cotidianas.

La legisladora consideró que la entrega de gallinas no representa una solución a los conflictos y problemas que enfrenta la capital.

En tanto, Héctor Barrera Marmolejo, secretario general del PAN CDMX, afirmó que la propuesta no es original y la comparó con prácticas del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, al que atribuyó la distribución de animales en zonas urbanas con fines electorales.

A las críticas se sumó Miguel Errasti, secretario de Gobierno del partido en la capital, quien insistió en que la administración de la Ciudad de México debe impulsar una estrategia económica que facilite la inversión empresarial y la creación de puestos de trabajo.

Planteó que se requieren condiciones para que las empresas tengan mayor flexibilidad para operar, la economía crezca y las familias puedan adquirir los productos de la canasta básica con menos dificultades.