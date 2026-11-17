Presentan resultados de Ecatepec Sin Mordidas

El Gobierno de Ecatepec presentó los resultados de la plataforma “Ecatepec Sin Mordidas”, puesta en marcha el pasado 15 de agosto, y en tres meses recibió 203 denuncias ciudadanas, de ellas, 150 de ellas ya fueron atendidas, 41 siguen en trámite y 12 bajo investigación; además, hay siete contra servidores públicos municipales y cinco contra policías.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, detalló que en materia de responsabilidades administrativas, desde el lanzamiento de la plataforma, hay 699 sentencias definitivas entre ellas 40 inhabilitaciones, dos suspensiones y 531 amonestaciones.

La plataforma, forma parte de las acciones de la estrategia de combate a la corrupción del Gobierno de Ecatepec, a través de ella, los habitantes pueden denunciar a servidores públicos que soliciten dinero para realizar trámites o prestar servicios.

Durante la conferencia también se informó que a lo largo de la administración de Azucena Cisneros Coss han sido dados de baja un total de 491 policías municipales, mientras que otros 119 permanecen suspendidos por incurrir en presuntas irregularidades.

El gobierno local señaló que con estas acciones se busca combatir los abusos y las irregularidades cometidas por servidores públicos, así como fortalecer la transparencia en la administración.

La presidenta municipal llamó a los habitantes a denunciar cualquier acto de corrupción o abuso de autoridad mediante la plataforma “Ecatepec Sin Mordidas”, al asegurar que ningún funcionario está por encima de la ley y que ningún servidor público debe utilizar su cargo para obtener beneficios personales.