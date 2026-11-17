Robo Celulares robados. (SSC)

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos posibles responsables de causar daños en la cortina de una tienda departamental y robar 37 teléfonos celulares, en la alcaldía Coyoacán.

Monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Sur informaron a los oficiales que, mediante las cámaras de videovigilancia, observaron a dos sujetos que rompían con martillos la cortina de una tienda departamental, ubicada en la calzada de Tlalpan, colonia Santa Úrsula Coapa.

De inmediato, los agentes acudieron al establecimiento, donde observaron los daños ocasionados en la cortina, sin embargo, los ladrones ya no se encontraban en el sitio.

Por ello, a través del monitoreo de las cámaras del C2 Sur, se identificó que los sujetos, luego de cometer el robo huyeron a pie.

Enseguida, los uniformados les realizaron una revisión de seguridad, tras la cual les aseguraron 37 teléfonos celulares de diferentes marcas.

Los policías detuvieron a los probables implicados, de 30 y 28 años de edad, y junto con los equipos recuperados, los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público.