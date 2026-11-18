Alerta Amarilla en seis alcaldías La SGIRPC alertó a la población por bajas temperaturas mañana jueves 19 de noviembre.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (SGIRPC) de la Ciudad de México pronosticó bajas temperaturas durante la madrugada y mañana del jueves 19 de noviembre, por lo que recomendó a la población capitalina a prevenirse con roba abrigada antes de salir de sus hogares.

El reporte también detalló que la Alerta Amarilla por el descenso de temperatura fue activada en seis alcaldías, en las cuales se espera un clima mañanero de 4 a 6 °C.

Alerta Amarilla por bajas temperaturas: ¿cuáles serán las alcaldías más afectadas este 19 de noviembre?

Con la temporada navideña a la vuelta de la esquino, el invierno también se manifiesta en diversas regiones de México y llega hasta la capital del país, cuya madrugada y mañana del jueves 19 de noviembre experimentarán un descenso significativo en la temperatura.

⚠ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #TemperaturasBajas para la madrugada y mañana del jueves 19/11/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl. Atiende las recomendaciones y mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 18, 2026

Según lo reportó la SGIRPC de la CDMX en su cuenta oficial de redes sociales, las principales alcaldías que se verán afectadas con temperaturas de 4 a 6 °C, son:

Álvaro Obregón.

Cuajimalpa.

Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Tlalpan.

Xochimilco.

A pesar de que estas entidades serán las que presenten temperaturas más bajas durante la mañana del jueves, las autoridades capitalinas recomiendan a toda la población a mantenerse abrigada y utilizar cubrebocas ante el frío de la temporada.

Recomendaciones generales este otoño e invierno: ¿cómo enfrentar las bajas temperaturas en CDMX?

Durante las primeras horas de la mañana este jueves 19 de noviembre, las alcaldías altas de la Ciudad de México registrarán temperaturas significativamente bajas, lo que llevó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC a activar la Alerta Amarilla.

A su vez, la dependencia realizó recomendaciones importantes para la población que deberá enfrentar el frío intenso de estas zonas:

Usar ropa abrigada , cubriendo adecuadamente nariz y boca.

, cubriendo adecuadamente nariz y boca. Hidratación c onstante .

. Mantener una dieta rica en vitaminas .

. Aplicación de crema hidratante para proteger la piel de la resequedad causada por el frío.

Otra de las indicaciones destacadas es resguardar a las mascotas de las bajas temperaturas, evitando dejarlas a la intemperie cuando salgas de tu hogar.