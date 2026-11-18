IECM abre consulta para que menores opinen sobre medio ambiente y convivencia escolar

Niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años podrán expresar sus opiniones sobre el cuidado del medio ambiente y las condiciones de convivencia escolar en la Consulta 2026 organizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), cuyo plazo de participación concluirá el próximo 30 de noviembre.

El ejercicio está dirigido a quienes viven o estudian en la capital y contempla tres modalidades: remota, presencial e itinerante, con el propósito de facilitar el acceso al cuestionario.

En la modalidad digital, las personas interesadas pueden ingresar desde un celular, tableta o computadora al sitio. La plataforma estará habilitada hasta las 17:00 horas del 30 de noviembre.

Quienes no cuenten con conexión a internet o dispositivos electrónicos podrán acudir a cualquiera de las 33 Direcciones Distritales del IECM, donde habrá equipos de cómputo disponibles de lunes a viernes, durante el horario laboral, para responder el cuestionario.

El instituto también realiza actividades presenciales en escuelas primarias, secundarias y de educación media superior de los distintos distritos, además de brigadas itinerantes los sábados y domingos en espacios públicos concurridos por niñas, niños y adolescentes.

Los temas de la consulta fueron establecidos durante una primera etapa de diagnóstico, desarrollada entre mayo y julio de 2026, mediante cuestionarios y asambleas escolares. A partir de ese ejercicio, las preguntas se adaptaron a los distintos grupos de edad.

De esta manera, quienes tienen entre 6 y 9 años podrán opinar sobre contaminación, manejo de residuos y cuidado de la naturaleza, mientras que el grupo de 10 a 17 años abordará aspectos relacionados con la convivencia y las condiciones de su vida escolar.

El proceso contempla tres etapas: la primera correspondió al diagnóstico y definición de los temas; la segunda, actualmente en desarrollo, consiste en la recepción de opiniones; y la tercera estará destinada a elaborar una agenda de acciones a partir de los resultados.

En esta última fase, el IECM prevé presentar las propuestas de niñas, niños y adolescentes ante autoridades, representaciones institucionales y distintos sectores de la sociedad, con la intención de promover compromisos que se traduzcan en acciones concretas y verificables.

El instituto busca que el ejercicio no se limite a recopilar respuestas, sino que permita a las infancias y adolescencias identificar problemas de su entorno, formular propuestas y participar en la búsqueda de soluciones relacionadas con su vida cotidiana.