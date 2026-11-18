Detenida Andrea "N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso de Andrea “N” por su probable participación en el delito de extorsión calificada, relacionado con amenazas telefónicas contra una mujer en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con la investigación, el 31 de julio de 2025 la víctima comenzó a recibir llamadas y mensajes intimidatorios de personas que decían pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación y afirmaban contar con información privada sobre ella. Durante las comunicaciones, le exigieron pagos de entre mil y 15 mil 300 pesos, bajo la amenaza de causarle daño a ella y a sus familiares. Ante el temor de que cumplieran sus amenazas, la mujer realizó varias transferencias por un total de 29 mil 737 pesos.

Tras recibir la denuncia, el agente del Ministerio Público recabó la declaración de la víctima y, con apoyo de la Policía de Investigación (PDI), analizó información digital y financiera, lo que permitió identificar que las transferencias llegaron a una cuenta a nombre de Andrea “N” y que ella dispuso del dinero.

Con los datos de prueba reunidos, la Fiscalía CDMX obtuvo una orden de aprehensión contra Andrea “N”, que agentes de la PDI ejecutaron el 6 de noviembre en el municipio de Tlalnepantla, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Andrea “N” fue ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Por lo tanto, la autoridad judicial vinculó a proceso de Andrea “N”, quien permanecerá en prisión preventiva. La autoridad judicial estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.