Café y Chocolate Fest CDMX 2026 ¿Cuándo y dónde será el evento navideño gratuito? (Pexels)

¿A quién no le va a gustar disfrutar de un buen café y chocolate en pleno diciembre? Ve preparándote porque durante el último mes del año llegará una edición muy especial con temática navideña: el Café y Chocolate Fest 2026.

Aunque el año está por concluir, aún queda tiempo para vivir esta experiencia que gira en torno a las bebidas dulces y calientes, acompañada de productos artesanales, venta de artículos de temporada, cuentacuentos y hasta la visita de Santa Claus.

¿Cuándo es el Café y Chocolate Fest Navideño 2026?

Para los amantes de estas bebidas tradicionales, el encuentro se llevará a cabo durante el primer fin de semana de diciembre, específicamente los días sábado 5 y domingo 6 de diciembre de 2026.

¿Dónde es el festival y cuál es su horario?

El festival tendrá lugar en el Palacio de la Autonomía de la UNAM, ubicado en Lic. Primo Verdad 2, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El evento contará con entrada gratuita para todo el público y abrirá sus puertas de 11:00 a 20:00 horas en los días.

¿Qué bebidas y productos artesanales habrá en el evento?

Esta edición reunirá una variada oferta gastronómica que incluye bebidas calientes, chocolates artesanales, panadería, postres, galletas, mieles, mermeladas y salsas de temporada.

De igual forma, dispondrá de un área dedicada a alimentos y piezas creadas por manos artesanales, repostería rellena de dulce y miel, sumando también la participación de países invitados como Colombia y Turquía, siendo los principales referentes en la producción y tradición cafetalera.

¿Qué otras actividades navideñas habrá durante el festival?

Más allá de la venta y degustación, el programa oficial en la Ciudad de México contemplará experiencias enfocadas en la preparación y cultura del café y el cacao mediante catas, talleres y cuentacuentos para el público de todas las edades durante los dos días.

Al tratarse de una edición navideña, los asistentes también encontrarán piñatas, villancicos, dulces, iluminación festiva y un espacio donde Santa Claus convivirá con los más pequeños.

Dado que varias actividades tendrán cupo limitado, se sugiere llegar con anticipación para asegurar un lugar.