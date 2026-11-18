Tlalpan suma 21 mercados con programas de Protección Civil

La alcaldía Tlalpan cuenta con 21 mercados públicos que disponen de Programas Internos de Protección Civil, luego de que la titular de la demarcación, Gaby Osorio, entregó 10 nuevos instrumentos técnicos con una inversión total de 3 millones 300 mil pesos.

Los documentos establecen medidas para identificar riesgos, prevenir accidentes y definir protocolos de actuación ante emergencias, con el propósito de proteger a locatarios, visitantes y las instalaciones de los centros de abasto.

En una reunión con representantes de las mesas directivas de mercados y concentraciones, Osorio señaló que esta entrega da continuidad a los primeros 11 programas otorgados el año pasado. Indicó que únicamente falta incorporar al mercado Miguel Hidalgo, cuyo documento será contemplado en el presupuesto de 2027 para completar la cobertura de los mercados públicos de la demarcación.

Los programas cuentan con los vistos buenos del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina. Cada uno tiene una vigencia de tres años e incluye diagnósticos de riesgo, acciones preventivas y procedimientos de respuesta ante posibles contingencias.

La directora de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Tlalpan, Lourdes Ydirín Alonso, explicó que estos instrumentos permiten establecer medidas para reducir peligros relacionados con incendios, explosiones y fallas en las instalaciones eléctricas y de gas.

Gaby Osorio pidió a los comerciantes dar seguimiento a las recomendaciones técnicas y evitar que los documentos permanezcan archivados, pues las medidas identificadas pueden requerir adecuaciones en los inmuebles.

“Es muy importante que estos programas no se queden archivados”, señaló.

La alcaldesa también planteó que los diagnósticos sean considerados en el nuevo esquema de presupuesto participativo anunciado por el Gobierno de la Ciudad de México para los mercados públicos, mediante el cual los comerciantes podrán intervenir en la definición de las obras prioritarias.

Como ejemplo de las intervenciones para atender riesgos, mencionó la instalación de un transformador eléctrico en el mercado 22 de Enero, luego de que los locatarios reportaron problemas recurrentes en el suministro de energía y descargas eléctricas. La solución requirió gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Mantenimiento en centros de abasto

Además de los programas de Protección Civil, la alcaldía realiza trabajos de conservación en los mercados. Osorio informó que seis inmuebles ya recibieron trabajos de pintura y que otros seis están pendientes, aunque la intención es extender las intervenciones al resto de los centros de abasto.

Mencionó el mercado de San Andrés Totoltepec como uno de los espacios atendidos, donde, de acuerdo con lo expuesto durante el encuentro, habían transcurrido 26 años sin trabajos de pintura.

También hizo referencia a las labores realizadas en la concentración de Tlalmille y a la posibilidad de desarrollar posteriormente un proyecto de renovación integral de ese espacio.

Los 10 mercados que recibieron los nuevos Programas Internos de Protección Civil son San Andrés Totoltepec, Villa Coapa, El Mirador, La Paz, Flores San Fernando, Hueso Periférico, San Nicolás Totolapan, Vasco de Quiroga, Margarita Maza de Juárez y José María Morelos.

Con la incorporación de estos documentos, Tlalpan suma 21 mercados con instrumentos de prevención y respuesta ante emergencias, mientras que el Miguel Hidalgo permanece como el único pendiente para alcanzar la cobertura total de los centros de abasto públicos de la alcaldía.