Arranca venta navideña en Plaza de las Tradiciones

El alcalde de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, y la presidenta del DIF local, Yesenia Armas Tobón, inauguraron la venta de artículos navideños en la Plaza de las Tradiciones.

Los habitantes de Texcoco podrán acudir a comprar todos los artículos necesarios para adornar y festejar la temporada navideña en su hogar.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal busca reactivar la economía local y permite a los comerciantes mantener viva la tradición de los tianguis en la zona.

El horario de servicio es lunes a domingo de 11:00 a 22:00 horas, con estacionamiento gratuito y vigilancia municipal.

La plaza permanecerá abierta hasta febrero de 2027.