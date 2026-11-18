Las molestias se intensifican cuando los negocios están llenos

Después de las 23:00 horas, cuando los bares y restaurantes de la Zona Rosa alcanzan uno de sus momentos de mayor actividad —entre el sonido de la música, el bullicio de las personas, vendedores y cantantes ambulantes— comienza también el periodo más complicado para algunos de sus vecinos, la música que sale de los establecimientos, clientes cantando y el movimiento en las calles se convierten en parte de la noche, incluso para quienes no participan de la vida nocturna de la zona.

Carlos, vecino de este sector de la alcaldía Cuauhtémoc, aseguró a este diario que las molestias se intensifican cuando los negocios están llenos. Por ello, cuestionó que las revisiones de las autoridades se realicen entre las 20:00 y las 21:00 horas, cuando todavía no se presenta el mayor movimiento.

“El desastre empieza después de las 11 de la noche”, relató al referirse a las dificultades para descansar mientras los establecimientos mantienen su actividad.

Otros habitantes señalan que algunos negocios disminuyen el volumen cuando detectan la presencia de inspectores, pero lo incrementan nuevamente cuando se retiran y denuncian que el problema no se limita a la música, también al consumo de alcohol en la vía pública, peleas, gritos y basura.

“Sí hay revisiones y les advierten, pero cierran unos días, le bajan a la música y regresan al ruido. Son estrictos, pero no constantes y en el mundial se vio, decomisaban alcohol, pero a algunos y el ruido era muchísimo, tanto dentro de los bares como fuera. Las invitaciones a que le bajen son de vez en cuando, solamente mientras se calman un poco las cosas y cuando abren le suben todavía más”, declaró.

Para los dueños y encargados de establecimientos de la calle Génova, lo anterior, no son más que “exageraciones”; afirman que la música y el ruido son parte de su giro comercial y sostienen que sus negocios no rebasan los límites permitidos.

También cuestionan los criterios de medición de las autoridades; incluso, algunos consideran que las revisiones son desiguales frente a las que se realizan en otras zonas de la ciudad. Así lo afirman debido a que, en zonas comerciales la frecuencia sonora establecida de seis de la mañana a ocho de la noche son 65 decibeles, en el resto del horario son 63.

Lo anterior, refleja una problemática que se extiende a distintas colonias de la capital, las cifras de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) demuestran que detrás de las inconformidades vecinales, existe también un reto para las autoridades: medir, comprobar y atender las denuncias.

Mil 34 denuncias y casi ocho de cada diez pendientes

De acuerdo con información obtenida vía transparencia, entre el 1 de enero y el 12 de octubre de 2026, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) recibió mil 34 denuncias relacionadas con ruido y vibraciones por encima de los límites permitidos en establecimientos, de ese total, 226 habían sido concluidas, mientras que 808 permanecían bajo investigación.

Entre el 1 de enero y el 12 de octubre de 2026, la PAOT recibió mil 34 denuncias relacionadas con ruido, de ese total, 226 habían sido concluidas, mientras que 808 permanecían bajo investigación.

Esto representa que apenas el 22 por ciento de los expedientes había concluido al corte de la información, frente a 78 por ciento que continuaba en trámite.

La problemática se concentra principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez, que acumularon 480 reportes, equivalentes a 46 por ciento del total. La primera tiene 29 resueltas, en y la segunda 76, es decir, sólo 21 por ciento están concluidas.

En la alcaldía Cuauhtémoc se registraron 324 denuncias, Roma Norte encabezó la lista con 77 reportes, seguida del Centro Histórico, con 54; en la Juárez, donde se ubica “zona rosa” hubo 28; en la colonia Cuauhtémoc 25 y la Doctores acumula 23.

Estas colonias se mantuvieron en el listado con mayor número de denuncias en 2025, la Roma Norte con 105; Centro Histórico con 60 reportes; seguido de la Juárez con 46; pero en el caso de la Doctores, en todo ese año, sólo tuvo 13 reportes.

En Benito Juárez se contabilizaron 156 denuncias en sus 53 colonias, de acuerdo con la información, un año antes esta problemática no era reportada con frecuencia en esas zonas; entre las colonias señaladas se encuentran la Nápoles, Del Valle y Ciudad de los Deportes, esta última acumuló 11 reportes hasta el 12 de octubre de 2026, cuando sólo registró cinco durante el 2025.

La que tiene más denuncias es Nápoles con 14, le sigue la Del Valle con 13, Narvarte seis y en su zona Poniente 10 quejas ante la PAOT. Otras colonias de esta demarcación muestran denuncias de establecimientos que permanecen con exceso de decibeles, como Narvarte Poniente con 12 y Narvarte Oriente con nueve quejas.

La concentración de quejas en estas demarcaciones coincide con zonas donde conviven viviendas, restaurantes, bares y otros establecimientos comerciales.

Crónica solicitó a las alcaldías con más denuncias la cantidad de operativos en conjunto con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) para cerrar establecimientos que exceden el nivel de decibeles, sin embargo, respondieron que no hay registros de estas acciones.

En la segunda entrega de este reportaje abordaremos las acciones que implementa la PAOT para atender las denuncias por ruido, así como las propuestas legislativas y de planeación urbana que buscan fortalecer la respuesta de las autoridades y garantizar el derecho al descanso.