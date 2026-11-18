Reintegran 27 patos al lago del Parque Ecológico Huayamilpas

Un total de 27 patos fueron reintegrados al lago del Parque Ecológico Huayamilpas, en Coyoacán, luego de permanecer seis meses bajo resguardo y atención veterinaria de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), periodo durante el cual se realizaron trabajos de rehabilitación del cuerpo de agua.

La liberación se llevó a cabo mediante la coordinación de la alcaldía Coyoacán, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la BVA, con la participación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

Las aves fueron devueltas al lago después de que concluyeron los trabajos de recuperación, que incluyeron labores de limpieza y mantenimiento. De acuerdo con las autoridades, el resguardo permitió también revisar las condiciones de la fauna que habita en el parque, entre ella tortugas y otras especies.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez encabezó la reintegración junto con la titular de la PAOT, Mónica Alegre González, y la directora general de la Brigada de Vigilancia Animal, Mónica Garduño Ballesteros.

Giovani Gutiérrez hizo mención de la participación de vecinos en el cuidado de los patos, particularmente de Gisela Hernández, quien junto con otros habitantes de la zona se había encargado de atender a las aves antes de que fueran trasladadas temporalmente para su resguardo.

Explicó que, tras la rehabilitación del lago y del área verde, se acordó con las autoridades ambientales devolver los ejemplares con una proporción equilibrada de machos y hembras, con el propósito de evitar problemas derivados de la competencia entre las aves.

Continuarán trabajos en el parque

La directora general de la Brigada de Vigilancia Animal, Mónica Garduño Ballesteros, informó que los 27 patos fueron entregados sanos y que todos cuentan con identificación para conocer sus características y edades, lo que permitirá dar seguimiento a su estado.

Detalló que el equilibrio entre hembras y machos busca reducir las disputas que anteriormente habían provocado daños y lesiones entre los ejemplares.

Mónica Alegre explicó que durante los seis meses de resguardo la Brigada de Vigilancia Animal proporcionó alimentación y atención a los patos, mientras se desarrollaban los trabajos en el lago. Añadió que, con apoyo de la Profepa, también se revisaron otras especies para identificar posibles ejemplares protegidos.

La funcionaria pidió a los habitantes mantenerse atentos a las condiciones de la fauna y reportar cualquier situación que pueda poner en riesgo a los animales.

“Necesitamos que ustedes, como vecinos, tengan los ojos puestos en el cuidado de ellos”, señaló.

La rehabilitación del lago forma parte de un programa de mantenimiento del Parque Ecológico Huayamilpas, uno de los espacios de la Ciudad de México que cuenta con un cuerpo de agua y que recibe aves migratorias en determinadas temporadas del año.

Las acciones realizadas fueron la colocación de un muro gavión, la recuperación de los miradores y el mantenimiento del barandal. También se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación de juegos infantiles, mantenimiento de luminarias, balizamiento y reparación de la pista de atletismo.

El alcalde anunció que como parte de las siguientes intervenciones se instalarán aireadores para mejorar la oxigenación del agua y se pondrá nuevamente en funcionamiento una cascada que formaba parte de las instalaciones del parque.

Tras la liberación, Giovani Gutiérrez pidió a los visitantes no alimentar a los patos, debido a que la alcaldía se encargará de proporcionarles alimento, además de evitar tirar basura, recoger las heces de sus mascotas y mantener a los perros con correa durante sus recorridos.

Gisela Hernández reconoció la intervención de las autoridades y llamó a los vecinos a participar en la conservación del espacio y de las especies que lo habitan.

“Ellos son los que le dan vida al parque”, expresó.