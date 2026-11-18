Buscan poner un alto a los vehículos particulares y taxis que circulan impunemente con placas tapadas, alteradas u obstruidas

El Congreso de la Ciudad de México solicitó a las secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Movilidad (Semovi) reforzar los operativos para detectar y sancionar a automovilistas y taxistas que circulan con placas tapadas, alteradas u obstruidas, una práctica que, además de impedir la aplicación de fotocívicas, puede dificultar la identificación de vehículos involucrados en hechos delictivos.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada de Morena, Ana Luisa Buendía, quien pidió a ambas dependencias intensificar las revisiones en calles y avenidas de la capital, así como remitir al depósito vehicular las unidades que incumplan el Reglamento de Tránsito.

La propuesta busca combatir el uso de micas, dobleces, papeles, portaplacas y otros aditamentos que impiden la correcta lectura de las matrículas, con los que algunos conductores evaden los sistemas de vigilancia y las sanciones por infracciones viales.

Desde tribuna, la legisladora recordó que los artículos 43 y 45 del Reglamento de Tránsito establecen disposiciones sobre la portación y visibilidad de las placas de circulación, por lo que los vehículos particulares y de transporte público deben mantener sus matrículas en condiciones que permitan su identificación.

La diputada morenista señaló que esta práctica se ha vuelto recurrente en la capital y advirtió que existen establecimientos informales y publicaciones en redes sociales donde se comercializan dispositivos diseñados para ocultar o dificultar la lectura de las placas.

Multas actuales

Indicó que las sanciones previstas para estas conductas van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a multas de aproximadamente dos mil 300 a tres mil 500 pesos, además de la remisión del vehículo al depósito correspondiente.

La diputada sostuvo que ocultar las matrículas no solamente representa una forma de evadir las fotocívicas y otras infracciones de tránsito, sino que también afecta las labores de videovigilancia e investigación de las autoridades.

Explicó que los vehículos utilizados para cometer robos, asaltos y otros delitos pueden circular con placas alteradas u ocultas para dificultar su identificación mediante las cámaras del C5 y obstaculizar las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Por ello, consideró necesario que la SSC y la Semovi fortalezcan los operativos en campo, verifiquen las condiciones de las matrículas y apliquen las sanciones correspondientes a quienes incumplan la normativa.

La legisladora afirmó que mantener visibles las placas es una condición necesaria para que las herramientas tecnológicas de vigilancia y control vehicular funcionen adecuadamente, así como para facilitar la identificación de unidades que participen en hechos ilícitos.