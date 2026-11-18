El Plan Integral de la Zona Oriente contempla acciones en 10 municipios mexiquenses

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se reunieron con autoridades de distintos municipios para revisar los avances del Plan Integral de la Zona Oriente, estrategia que contempla obras y acciones para atender el rezago en infraestructura y servicios públicos de esta región.

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, informó que durante el encuentro, realizado en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, se abordaron temas relacionados con el desarrollo territorial, la gestión del agua, obras de infraestructura y transporte, fortalecimiento de la educación pública, tecnología, servicios de salud y recuperación de espacios públicos.

Cisneros Coss señaló que Ecatepec forma parte fundamental de esta estrategia, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en coordinación con el gobierno estatal y los municipios de la región.

El Plan Integral de la Zona Oriente contempla acciones en 10 municipios mexiquenses: Ecatepec, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, con proyectos enfocados en mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

De acuerdo con el balance presentado por el Gobierno federal en septiembre pasado, la estrategia contempla 121 obras y acciones, con una inversión proyectada de 75 mil 786 millones de pesos, destinadas a rubros como agua potable, drenaje, movilidad, infraestructura urbana, salud y educación.

En el caso de Ecatepec, la alcaldesa ha informado previamente sobre inversiones superiores a los tres mil millones de pesos en obras públicas y programas vinculados con el plan, entre ellos proyectos para mejorar el suministro de agua potable, rehabilitar vialidades, fortalecer la infraestructura educativa y recuperar espacios públicos.

La presidenta municipal de Ecatepec reiteró que mantendrá la coordinación con las autoridades federales y estatales para dar continuidad a las acciones contempladas en esta estrategia.