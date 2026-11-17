Alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, solicita presupuesto para 2027

La alcaldía Benito Juárez tardaría hasta 45 años en rehabilitar sus vialidades secundarias y redes de drenaje si mantiene el ritmo actual de inversión, de aproximadamente 100 millones de pesos anuales, por lo que el gobierno de Luis Alberto Mendoza Acevedo solicitó al Congreso de la Ciudad de México un incremento presupuestal de 54 por ciento para el próximo ejercicio fiscal.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el alcalde pidió 4 mil 638 millones de pesos para 2027, mil 627 millones más respecto a los 3 mil 11 millones que recibió este año.

Mendoza Acevedo explicó que la demarcación requiere una inversión de 850 millones de pesos anuales durante los próximos cinco años, lo que representa cuatro mil 250 millones de pesos, para rehabilitar las vialidades secundarias, sustituir la carpeta asfáltica y renovar las redes de drenaje y agua potable.

“Con ello pudiéramos apenas llegar al punto de equilibrio. No estoy diciendo que con eso ya resolveríamos el problema; llegaríamos al punto de equilibrio para poder salir adelante como debe de ser”, señaló.

Postergar mantenimiento incrementará costos

El alcalde, advirtió que postergar el mantenimiento de la infraestructura urbana incrementará los costos de reparación, por lo que consideró necesario mantener una inversión sostenida para atender el deterioro de los servicios.

Durante la mesa de trabajo, también planteó fortalecer los recursos destinados a seguridad, servicios urbanos, protección civil, programas y acciones sociales, servicios médicos y atención a animales de compañía, además del mantenimiento de parques, mercados, bibliotecas, casas de cultura e infraestructura deportiva.

En materia de seguridad, destacó la estrategia Blindar BJ360° y sostuvo que debe mantenerse como una prioridad presupuestal para dar continuidad a los resultados alcanzados por su administración.

Durante la mesa de trabajo, las distintas fuerzas políticas reconocieron la buena gestión de su Gobierno y externaron sus inquietudes.

BJ, la segunda alcaldía con percepción más baja en México

En representación del PAN, el diputado Federico Chávez Semerena elogió los logros, ya que la alcaldía reportó un avance de casi el 87 por ciento, mientras que en el capítulo de obra pública es de más del 94 por ciento de los recursos ejercidos. Subrayó que ello se refleja en mejores servicios y obras públicas en beneficio de sus habitantes.

La panista Liz Salgado resaltó que en el tercer trimestre de 2026 la alcaldía registró una percepción de inseguridad de apenas 13.8 por ciento, la segunda más baja en México, y que durante la gestión de Luis Mendoza esa percepción se redujo aproximadamente una tercera parte; aseguró que se trata de resultados de un trabajo que requiere continuidad, coordinación, presencia territorial y capacidad de respuesta.

El priista Omar García celebró que Benito Juárez es la alcaldía con la mejor percepción de seguridad de la capital y la segunda del país, con un indicador del 86.2 por ciento y una disminución superior al 17 por ciento en delitos de alto impacto en el primer semestre del año.