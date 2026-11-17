Entrega Entrega del programa Jóvenes con Bienestar. (Especial)

Con el objetivo de combatir el rezago educativo e impulsar el desarrollo integral de la juventud mexiquense, el Gobierno del Estado de México entregó 770 tarjetas del programa Jóvenes Con Bienestar en las instalaciones del Parque Naucalli con la participación del Presidente Municipal Isaac Montoya.

Este programa brinda un apoyo único de 6 mil pesos a jóvenes de entre 18 y 29 años en condición de pobreza, para que puedan retomar y concluir su educación básica o media superior. También ofrece acceso gratuito a servicios médicos, psicológicos, nutricionales y dentales.

Durante la jornada se recibió a jóvenes de Naucalpan, Huixquilucan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza, quienes contarán con este respaldo para continuar su formación.