Alcalde de Coyoacán solicita presupuesto para Ejercicio Fiscal 2027

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, solicitó un presupuesto de 4 mil 35.7 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2027, lo que representa un incremento de 273.82 mdp más que en 2026, un 7.3 por ciento más respecto a los recursos asignados para este 2026.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, el alcalde detalló que el presupuesto adicional es para desarrollar tres proyectos especiales enfocados en la rehabilitación de vialidades, planteles educativos y el resguardo del archivo de concentración de la demarcación.

Dichos recursos permitirían avanzar en el plan maestro de sustitución de carpeta asfáltica, mediante el reencarpetamiento de tramos completos, en lugar de limitarse a trabajos de bacheo, así como realizar labores de nivelación y balizamiento.

El segundo proyecto contempla intervenir y rehabilitar planteles de educación básica, con el propósito de mejorar las condiciones de los espacios donde estudian niñas, niños y adolescentes. Gutiérrez señaló que durante el actual ejercicio fiscal se atendieron 12 escuelas y que, a lo largo de sus cinco años de gobierno, suman más de 80 planteles intervenidos.

El tercer proyecto consiste en construir y acondicionar un espacio destinado al archivo de concentración de la alcaldía, que permita recibir, organizar, resguardar y facilitar la consulta de expedientes; el alcalde consideró necesario fortalecer las condiciones de conservación de la documentación institucional.

El alcalde sostuvo que los recursos se dirigirían a objetivos concretos y reconoció que todavía existen calles que requieren atención, servicios que deben mejorar y demandas vecinales pendientes de respuesta.

Presenta resultados de 2026

Durante la comparecencia, el alcalde destacó el trabajo coordinado que realiza junto con el Gobierno local y federal, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Marina, la Guardia Nacional y la Defensa, lo que le ha permitido dar buenos resultados.

“Somos una de las mejores alcaldías para vivir”, aseguró; e insistió en que no importan los colores, sino atender las peticiones de las y los ciudadanos; incluso, dejó claro a las y los diputados de otras fuerzas políticas que ellos también suman dando a conocer las necesidades de los habitantes.

Gutiérrez Aguilar presentó un balance de los trabajos realizados durante el ejercicio fiscal 2026; en materia de infraestructura urbana, informó que con una inversión de 277 millones de pesos, se reencarpetaron 757 mil 497 metros cuadrados de vialidades y se rehabilitaron mil 341 metros cuadrados de adocreto.

A estas acciones se suman 56 mil 891 metros cuadrados de banquetas rehabilitadas, la sustitución de 15 mil 160 metros lineales de tubería de agua potable y la renovación de 7 mil 626 metros lineales de la red de drenaje.

Asimismo, aseguró que durante sus cinco años al frente de la demarcación se han reencarpetado más de dos millones de metros cuadrados, una de las principales metas de obra pública de su administración.

Como parte de las acciones de mantenimiento urbano, también reportó la reparación y mantenimiento de 21 mil 351 luminarias, la limpieza de 43 mil 684 coladeras, la poda de 16 mil 166 árboles y el desazolve de 645 mil metros lineales de drenaje, además de la reparación de 4 mil 347 fugas de agua.

Coyoacán, no tendrá subejericio

Respecto al ejercicio de los recursos públicos, Gutiérrez informó que al 15 de noviembre la alcaldía registraba un avance presupuestal de 82.5 por ciento, porcentaje que, aseguró, la coloca entre las demarcaciones con mayor eficiencia en el gasto.

Indicó que el porcentaje restante se ejercería a más tardar el 20 de diciembre, por lo que anticipó que Coyoacán prácticamente no tendrá subejercicio al cierre del año.

Giovani Gutiérrez también destacó las acciones realizadas con recursos destinados a ayudas sociales, entre ellas la entrega de más de 33 mil paquetes de útiles escolares y 17 mil juguetes para niñas y niños, así como el programa Pintando Coyoacán, mediante el cual se atendieron hasta 15 mil edificios de unidades habitacionales, bardas perimetrales y viviendas particulares.

Finalmente, defendió el manejo de las finanzas de la demarcación y aseguró que, desde el inicio de su primera administración en octubre de 2021, se emprendieron acciones para sanear los ingresos autogenerados, que, afirmó, se encontraban en números rojos.

En ese sentido, reportó ingresos por 36.4 millones de pesos en centros deportivos, 13.7 millones en centros culturales, 3.5 millones en infraestructura social y 7.4 millones por conceptos relacionados con vía pública, mercados y panteones.

Reconocen diputados buena gestión

Las y los legisladores de las distintas fuerzas políticas reconocieron el trabajo realizado por el alcalde durante su gestión; la diputada del PVEM, Rebeca Peralta, celebró que Coyoacán es la única alcaldía que apoya a personas que estuvieron en centros penitenciarios.

Los legisladores del PAN, Liz Salgado y Ricardo Rubio reconocieron los avancesen seguridad, obras públicas y recuperación de espacios públicos, particularmente el Parque Ecológico Huayamilpas y felicitaron al alcalde por la eficiencia de su administración, el manejo responsable del presupuesto y los avances en servicios urbanos, obra pública y programas sociales.