Multas a bicicletas eléctricas y scooters en CDMX. El Gobierno de la CDMX pospuso la aplicación de multas a bicicletas eléctricas y scooters. (Cuartoscuro)

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció este martes 17 de noviembre que se aplazará el inicio de las multas a conductores de bicicletas eléctricas, scooters y otros vehículos motorizados eléctricos personales, llamados VEMEPE. Originalmente, las sanciones económicas darían comienzo el próximo viernes 20 de noviembre.

¿Cuándo comenzarán las multas a bicicletas eléctricas y scooters en CDMX?

Durante la mañana de este martes, Clara Brugada confirmó en conferencia de prensa que las multas a vehículos eléctricos no registrados ya no comenzarán el próximo 20 de noviembre.

La Jefa de Gobierno explicó que su administración busca facilitar la incorporación de más usuarios al padrón de la Secretaría de Movilidad antes de comenzar con las sanciones económicas, por lo cual se espera que el próximo martes 24 de noviembre, el titular de la Semovi, Héctor Ulises García Nieto, dé a conocer los detalles de la prórroga y el nuevo calendario de regularización.

La SEMOVI y @SSC_CDMX informan prórroga en la fecha límite para registro de VEMEPES. 🛴🛵⚡️ https://t.co/Xr3gfqLk1p — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) November 18, 2026

A su vez, de acuerdo con las modificaciones al Reglamento de Tránsito de la CDMX, los conductores de vehículos VEMEPE que circulen sin placas, tarjeta de circulación o licencia podrán recibir sanciones económicas de entre 10 y 20 Unidades de Medida y Actualización o UMAs.

Multa de 10 UMA: mil 173.10 pesos.

mil 173.10 pesos. Multa de 15 UMA: mil 759.65 pesos.

mil 759.65 pesos. Multa de 20 UMA: dos mil 346.20 pesos.

dos mil 346.20 pesos. Multa de 30 UMA: tres mil 519.30 pesos.

¿Qué bicicletas eléctricas y scooters necesitan placas y licencia en CDMX?

La Secretaría de Movilidad estableció diferentes categorías para regular los vehículos eléctricos personales, dependiendo de su velocidad máxima, potencia y peso.

Vehículos Eléctricos Personales (VEP):

Entran en esta categoría si cuentan con una velocidad máxima de hasta 25 kilómetros por hora y tienen un motor eléctrico con potencia inferior a 250 watts.

Estas unidades no requieren placas ni licencia para conducir, pero sí un Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).

Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) tipo A:

Serán tomados como VEMEPE tipo A los vehículos que tengan una velocidad máxima superior a 25 kilómetros por hora, un motor eléctrico con potencia de entre 250 y mil watts y tengan un peso de hasta 35 kilogramos.

Estas unidades requerirán de placas, tarjeta de circulación, distintivo y licencia de conducir.

Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) tipo B:

Los VEMEPE tipo B serán los vehículos con una velocidad máxima superior a los 25 kilómetros por hora, además de un motor eléctrico con potencia de entre 250 y mil watts, con la diferencia de tener un mayor peso establecido en comparación a los tipo A, siendo superior a los 35 kilos y hasta los 350 kilos.

Estas unidades requerirán a su vez placas, tarjeta de circulación, distintivo y licencia para conducir.

¿Cómo registrar una bicicleta eléctrica o scooter ante la Semovi?

Los propietarios de vehículos eléctricos podrán iniciar su registro mediante la Ventanilla Digital de la Semovi en donde deberán ingresar con su cuenta Llave CDMX e identificar la categoría de su vehículo.

Una vez hecho esto, se tendrá que cargar la documentación solicitada, entre la que se encuentra una identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y factura o documento que acredite la propiedad de la unidad.

Cuando se haya validado la documentación, los interesados deberán realizar el pago de derechos y agendar una cita para recoger sus placas, tarjeta de circulación y Distintivo de Movilidad Eléctrica.