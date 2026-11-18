IECM

La Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició dos procedimientos especiales sancionadores por posibles irregularidades relacionadas con promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y vulneración de principios electorales, en el contexto de los preparativos para el Proceso Electoral Local Ordinario (PELO) 2026-2027.

Uno de los expedientes, identificado como IECM-SCG/PE/056/2026, deriva de publicaciones y eventos realizados en la alcaldía Cuauhtémoc, en los que se denunciaron posibles actos de promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña, así como una presunta vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.

Tras revisar los elementos presentados, la Comisión encontró indicios preliminares de posibles infracciones a la normativa electoral y determinó iniciar la investigación. Como parte de las medidas aprobadas, ordenó retirar dos publicaciones alojadas en un perfil de la red social X y dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).

El organismo precisó que la medida cautelar se dictó bajo una valoración preliminar, sin que ello implique un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, que deberá resolver la autoridad jurisdiccional correspondiente.

El segundo procedimiento, registrado con el número IECM-SCG/PE/057/2026, se relaciona con una actividad realizada en la colonia Santa María la Ribera, donde se entregaron útiles escolares, luminarias, sillas de ruedas y bastones.

La denuncia señala un posible uso indebido de recursos públicos y una afectación a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda. Los hechos fueron difundidos mediante un video publicado en un perfil de Facebook.

En este caso, la Comisión consideró que existen elementos suficientes para investigar las posibles irregularidades, aunque desechó la parte de la queja relacionada con presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, al no encontrar elementos para iniciar un procedimiento por esas conductas.

También determinó dar vista a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes debido a la aparición de personas menores de edad en la publicidad denunciada.

Por otra parte, la Comisión Permanente de Quejas desechó cinco denuncias correspondientes a los expedientes IECM-QNA/179/2026, IECM-QNA/182/2026, IECM-QNA/191/2026, IECM-QNA/197/2026 e IECM-QNA/209/2026.

En estos casos se habían señalado posibles actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. Sin embargo, el organismo determinó que las denuncias no contenían elementos indiciarios mínimos suficientes para justificar el inicio de procedimientos sancionadores.

Del mismo modo, declaró improcedentes las medidas cautelares solicitadas en esos cinco expedientes.