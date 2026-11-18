Inversión de 83 millones transforma el Ajusco con seguridad, conectividad y turismo comunitario

El Gobierno de la Ciudad de México destinó más de 83 millones de pesos a un programa de recuperación integral del Ajusco que incorpora iluminación solar, videovigilancia, conectividad, seguridad, restauración ambiental y un nuevo esquema de turismo comunitario, con el objetivo de proteger la zona y generar beneficios para los comuneros de San Miguel y Santo Tomás Ajusco.

Al inaugurar el Parque Natural Volcán Ajusco, la jefa de Gobierno, Clara Brugada informó que los recursos fueron destinados a acciones de conservación ambiental, infraestructura, seguridad y protección de la zona, además de la recuperación del histórico Albergue Alpino.

“Estamos recuperando, estamos dignificando el Ajusco, para las próximas generaciones”, señaló la mandataria, quien planteó la intervención como un modelo que busca combinar conservación ambiental, vigilancia, iluminación y ecoturismo comunitario.

El Circuito Ajusco tiene una extensión de 22 kilómetros en Tlalpan. En distintos puntos fueron instaladas 151 luminarias solares y se rehabilitaron torres de videovigilancia existentes, mientras están en proceso 31 nuevas torres del C5 con energía solar y conexión satelital.

La infraestructura de videovigilancia contempla además 179 cámaras y tres sensores de reconocimiento de placas en diferentes puntos del circuito. El sistema fue diseñado para operar con energía solar y comunicación satelital, con conexión al C5 y al C2 Sur.

En materia de iluminación, la Secretaría de Obras informó que fueron colocadas luminarias solares en zonas del circuito que carecen de energía eléctrica.

Estas cuentan con tecnología LED de 100 watts, paneles solares de 145 watts y baterías con un ciclo de funcionamiento de 12 horas. También se instalaron cuatro súper postes de 12 metros de altura con reflectores LED en zonas donde sí existe suministro eléctrico.

Control de visitantes y protección ambiental

En cuanto al control de acceso a los senderos, la Secretaría del Medio Ambiente informó que, después de un proceso de ordenamiento territorial realizado durante casi un año, 604 comuneros aprobaron por unanimidad el plan maestro para la zona.

También se realizaron más de 50 recorridos de campo y se capacitaron guías comunitarios durante más de 200 horas, quienes cuentan con acreditación conforme a la NOM 009 para desempeñarse como especialistas en turismo de aventura.

El acceso a los senderos quedó sujeto al acompañamiento de estos guías. Actualmente se habilitaron tres rutas: Abrevadero, Albergue Alpino y Cantimplora. Los visitantes deben registrarse, proporcionar datos personales y de emergencia y recibir un dispositivo GPS que permite conocer su ubicación durante el recorrido.

Clara Brugada mencionó que este mecanismo fue posible a partir de la instalación de conectividad en una zona que durante años careció de señal.

“Antes, no había conectividad en toda esta zona. Hoy, desde aquí hasta el Pico del Águila o hasta la última parte del Circuito Ajusco, tenemos conectividad”, afirmó.

La nueva infraestructura también permite mantener comunicación por radio con los cuerpos de seguridad. De acuerdo con funcionarios capitalinos, se instaló una antena en el Cerro del Pelado y se amplió la cobertura para facilitar la atención de emergencias.

La intervención incluyó asimismo la recuperación del Albergue Alpino, donde fueron mejorados dormitorios, baños, chimenea y una alberca de agua termal. También se instalaron casetas de acceso, torres de vigilancia, cabañas y refugios.

El director general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, Humberto Adán Peña Fuentes, afirmó que el proyecto forma parte de una estrategia para proteger el territorio y generar ingresos para la comunidad. Señaló que, en coordinación con los comuneros, se logró erradicar la tala ilegal en la zona y se trabaja en el combate al saqueo de recursos naturales.

El funcionario sostuvo que el objetivo es que el volcán represente ingresos para los comuneros, así como fuentes permanentes de trabajo para guardaparques, vigilantes y guías. También informó que anteriormente existían 12 senderos y ahora sólo tres permanecen habilitados.

Además, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, Asael García Esquivel, señaló que el proyecto busca convertirse en una empresa comunitaria y que los recursos obtenidos por los visitantes sean distribuidos entre los 604 comuneros.

“Esta gran empresa va a venir a funcionar para un mayor beneficio a cada uno de ustedes”, expresó.

La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio agregó que la demarcación participó con la construcción de barricadas, instalación de luminarias, balizamiento y mobiliario para el Albergue Alpino.

La intervención, de acuerdo con Brugada, busca que el turismo y la seguridad sean compatibles con la conservación del territorio.

“Queremos un Ajusco seguro para las familias, vivo para las comunidades y protegido para las futuras generaciones”, afirmó.