Buscan que el ruido sea abordado como problema transversal en el PGD (Jennifer Garlem)

El ruido generado por bares, restaurantes y otros establecimientos comerciales mantiene en disputa a vecinos y locatarios de distintas zonas de la Ciudad de México, donde habitantes reclaman afectaciones a su descanso, mientras comerciantes cuestionan las revisiones de las autoridades.

Entre enero y el 12 de octubre de 2026, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) recibió mil 34 denuncias por ruido y vibraciones, de las cuales 808 permanecían en investigación. Detrás de estas cifras, existen dificultades para comprobar las irregularidades, vacíos en la regulación y falta de herramientas para prevenir la contaminación auditiva.

Medir el ruido, el primer obstáculo

En entrevista con La Crónica, la titular de PAOT, Mónica Viétnica Alegre, reconoció que el número de denuncias pendientes es considerable, pero explicó que uno de los motivos por los que los procedimientos pueden prolongarse es la necesidad de realizar mediciones para acreditar que un establecimiento supera los límites establecidos.

Detalló que después de recibir una denuncia, el personal de la dependencia realiza un reconocimiento del lugar; sin embargo, para determinar si existe una irregularidad no basta con constatar que hay música o sonidos elevados, sino que es necesario medirlos.

Estas mediciones pueden realizarse en dos puntos: el denominado punto de molestia, que corresponde al domicilio de la persona afectada, o el punto de referencia, ubicado frente al establecimiento señalado.

Viétnica Alegre explicó que la PAOT procura medir desde el interior de las viviendas, porque así puede conocer el nivel de ruido que efectivamente recibe quien presenta la queja, pero dicho procedimiento requiere coordinarse con los habitantes y obtener autorización para ingresar a sus domicilios, lo que en ocasiones dificulta las diligencias y cuando no es posible acceder a la vivienda, la dependencia recurre a una medición en el punto de referencia.

Si se acredita que el establecimiento rebasa los límites permitidos, la PAOT puede imponer acciones precautorias, entre ellas la suspensión de actividades para que el negocio realice las adecuaciones necesarias.

“Nosotros sólo hacemos acciones precautorias, es decir, suspendemos actividades de los establecimientos”, explicó la funcionaria.

Destacó que a la dependencia no le corresponde imponer multas por ruido, sino que aplica estas medidas mientras los establecimientos realizan modificaciones para ajustarse a la normatividad. Posteriormente, se efectúan nuevas mediciones para determinar si el problema fue corregido y si puede levantarse la suspensión.

La PAOT sólo puede clausurar establecimientos como medida preventiva, más no sanciona

El proceso también puede prolongarse cuando las primeras adecuaciones no son suficientes y se requieren nuevos trabajos y verificaciones, aunque el manual administrativo contempla un plazo de 128 días, la procuradora señaló que la duración depende de las circunstancias de cada expediente.

También reveló que algunos establecimientos disminuyen el volumen cuando advierten la presencia del personal de la PAOT, lo que dificulta acreditar que superan los límites permitidos, por lo que la reincidencia representa otro desafío debido a que se establece como una nueva denuncia.

“Cuando se presenta una reincidencia, es como una nueva denuncia y es necesario iniciar el procedimiento y comprobar nuevamente que existe una irregularidad. De esta manera, un establecimiento que ya fue objeto de medidas precautorias puede volver a generar molestias sin que el antecedente sustituya la nueva verificación”, dijo.

Fuentes móviles, fijas y corredores de ruido

La contaminación auditiva tampoco siempre puede atribuirse a un solo negocio, existen zonas en las que varios establecimientos operan a corta distancia y sus emisiones sonoras se suman, lo que provoca molestias incluso cuando el problema no se concentra en un solo punto.

Además, explicó que existen fuentes fijas de ruido, como los establecimientos mercantiles, y fuentes móviles como los vendedores ambulantes o las personas que ingresan a los negocios con bocinas para cantar. Precisó que la Procuraduría sólo atiende denuncias relacionadas con fuentes fijas, salvo cuando quienes generan el ruido forman parte del establecimiento, como sus empleados o músicos que se presentan de manera constante en el lugar.

Titular de PAOT, Mónica Alegre

La procuradora describió que en su conjunto generan una fuente de ruido de área, “hay varios establecimientos que están pegados y en su conjunto hacen una fuente como de área. Es decir, todo el ruido se acumula en un solo punto”.

Reveló que la PAOT cuenta con un estudio para identificar “corredores de ruido” y la Zona Rosa es uno de los lugares donde se ha identificado esta dinámica. Dio a conocer que un grupo de comerciantes se ha acercado a la dependencia para buscar alternativas que permitan mantener sus actividades sin afectar a quienes viven cerca.

En el Centro Histórico, en el corredor Regina, también se han impulsado mecanismos de coordinación; la procuradora explicó que existe un comité de establecimientos que aborda problemas relacionados con el ruido, la seguridad y la limpieza, y que la PAOT busca vincularlo con los residentes para atender las inconformidades.

La funcionaria aseguró que estos mecanismos pueden contribuir a la convivencia entre comercios y habitantes, aunque reconoció que no representan una solución definitiva.

Viétnica Alegre consideró que la problemática va más allá del ruido, debido a que existen establecimientos con posibles irregularidades en sus autorizaciones para operar. Como ejemplo mencionó las terrazas, que en muchas ocasiones operan de manera ilegal y aunque los vecinos denuncian por ruido, en esos casos se da aviso a las alcaldías y al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) para que intervengan dentro de sus respectivas atribuciones.

“No nada más es una irregularidad en materia de ruido, sino también porque no tienen autorizaciones para operar como comercio”, señaló.

Buscan cambiar las reglas para atender el ruido

Ante las dificultades para atender las denuncias, la diputada Leonor Gómez Otegui ha impulsado propuestas para modificar la forma en que las autoridades intervienen frente a la contaminación auditiva.

En entrevista, la legisladora explicó que presentó una iniciativa para crear una legislación específica sobre el control del ruido en la Ciudad de México, su propuesta surge debido a que las leyes actuales no son suficientes y requieren armonizarse.

La propuesta busca clasificar las fuentes de ruido —como establecimientos comerciales, motocicletas y construcciones— para establecer mecanismos de atención diferenciados y definir qué autoridades deben intervenir en cada caso.

Otegui destacó que uno de los problemas actuales es la falta de una respuesta inmediata ante las denuncias, reconoció que, aunque la PAOT realiza mediciones y procedimientos, las dificultades operativas pueden provocar que las autoridades lleguen cuando el ruido ya disminuyó o dejó de producirse.

“Si pudiéramos lograr que estas denuncias se atendieran inmediatamente, pues sería una forma de mitigar el ruido”, planteó, al explicar que para ello podría intervenir la Secretaría de Seguridad como lo hace cuando un automovilista comete una falta.

La diputada recordó que recientemente propuso reformar la Ley de Cultura Cívica con el fin de incrementar las sanciones relacionadas con la exposición persistente al ruido, debido a que las molestias no son únicamente una cuestión de convivencia vecinal, sino que se convierte en una problemática de salud, pues afecta el descanso, la concentración y las actividades cotidianas de las familias.

Diputada local, Leonor Gómez Otegui

Una ciudad sin diagnóstico integral actualizado

Más allá de las denuncias y las propuestas legislativas, otro de los pendientes es conocer con precisión en dónde se concentra la contaminación auditiva y cuáles son sus principales fuentes.

En 2011, durante el gobierno de Marcelo Ebrard, la entonces Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y la Universidad Autónoma Metropolitana elaboraron el primer Mapa de Ruido de la Zona Metropolitana del Valle de México, enfocado principalmente en las emisiones sonoras del tránsito vehicular en las principales vialidades.

En 2023, investigadores de la UNAM informaron sobre un proyecto para desarrollar un mapa sonoro de la Ciudad de México, ello, ante la falta de información suficiente para conocer cómo se distribuye el ruido en el territorio.

La PAOT realizó estudios focalizados en el Centro Histórico, con mediciones en distintos puntos e identificación de corredores con concentración de ruido, sin embargo, estos trabajos no equivalen a un diagnóstico integral y actualizado de las condiciones sonoras de toda la capital.

Por lo anterior, la diputada Leonor Gómez Otegui señaló la necesidad de contar con mapas actualizados que permitan identificar las zonas críticas, orientar las acciones de gobierno y establecer herramientas suficientes para atender el problema.

“Realmente los mapas que se hicieron ya ni siquiera son vigentes, ni siquiera tienen que ver con lo que actualmente estamos viviendo”, lamentó.

Incorporar al ruido como problema transversal en PGD

Para Gómez Otegui, la respuesta no debe limitarse a incrementar las sanciones o atender los reportes individuales, también considera necesario que la contaminación auditiva se incorpore como un problema transversal en el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, un instrumento que trazará la planeación de la ciudad a 20 años.

La legisladora explicó que ha impulsado reuniones y mesas de trabajo para que el ruido sea considerado en las discusiones sobre salud, movilidad y desarrollo urbano, “es importante visibilizar el tema, no porque no se vea no existe, o no quiere decir que no sea importante”, declaró.

La intención es que las autoridades contemplen las emisiones sonoras desde la planeación de las actividades comerciales, la movilidad y la convivencia entre zonas habitacionales y corredores económicos, con lo que se evitaría la problemática, en lugar de intervenir únicamente cuando los habitantes presentan una denuncia.

Para la Ciudad de México, el desafío es convertir esa intención en medidas concretas: contar con información actualizada, establecer responsabilidades claras, mejorar la capacidad de verificación y garantizar que las acciones precautorias se traduzcan en soluciones duraderas.

Mientras tanto, para quienes viven junto a establecimientos de convivencia, el problema continúa después de que terminan las inspecciones y el derecho al descanso sigue dependiendo, en buena medida, de que el ruido pueda medirse, comprobarse y atenderse.

“Estamos hablando de familias desesperadas que en su propia casa no pueden descansar, no se pueden concentrar ni trabajar. Por lo mismo los niños no rinden en las escuelas, sí es un tema e salud y que está afectando a las y los habitantes de esta ciudad”, aseguró la diputada.