Disminuyen 58% las carpetas por robo con violencia en el Metro

El número de carpetas de investigación por robo con violencia en instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro disminuyó 58 por ciento entre enero y octubre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, al pasar de 33 a 14 casos.

En los 14 hechos registrados durante los primeros diez meses de este año se logró la presentación de los presuntos responsables ante el Ministerio Público.

El Metro señaló que marzo, abril, mayo y junio fueron los meses en los que no se reportaron carpetas de investigación por este delito. En septiembre y octubre se contabilizó un caso en cada mes.

La reducción, indicó, se relaciona con las acciones de vigilancia implementadas mediante el operativo Quetzalcóatl, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Vigilancia en las 12 líneas

El dispositivo comenzó en mayo de 2025 por instrucción del director general del Metro, Adrián Riubalcava Suárez, y cuenta con la participación de 5 mil 800 elementos de la SSC asignados a las 12 líneas de la red.

Las acciones previstas son recorridos continuos e itinerantes en estaciones y trenes, con el propósito de reducir la incidencia delictiva en un sistema que registra alrededor de cinco millones de viajes diarios.

El organismo sostuvo que estas medidas responden a la instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, de mantener acciones permanentes para mejorar las condiciones de seguridad en las instalaciones.

A su vez, llamó a las personas usuarias a solicitar apoyo de los elementos policiales o del personal de vigilancia ante cualquier incidente de inseguridad durante sus traslados, quienes, aseguró, están capacitados para brindar atención inmediata.