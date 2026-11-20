Plaza Aragón Se registró un tiroteo y un posible muerto en la zona.

Un intento de asalto a mano armada se registró en la mañana de este viernes 20 de noviembre en la Plaza Aragón de Ecatepec. Algunas versiones reportan a una persona fallecida.

¿Qué pasó en Plaza Aragón este 20 de noviembre?

Elementos de seguridad y personal de emergencia se movilizaron esta mañana a Plaza Aragón, ubicada en el municipio Ecatepec del Estado de México, luego de que se presentó un presunto intento de asalto a mano armada.

Personas en el establecimiento reportaron detonaciones de arma y se dice que hay al menos una persona lesionada o fallecida a causa de un disparo, pero esto no se ha confirmado hasta el momento.

Según los primeros reportes, un hombre armado habría intentado asaltar una sucursal bancaria. Otra versión indica que el incidente ocurrió cuando un hombre intentaba robar una camioneta de valor que se encontraba en las inmediaciones del banco. También se dice que el hombre al que dispararon salía del banco cuando otro que lo esperaba afuera disparó al percatarse de los elementos de seguridad.

Se desconoce hasta el momento la identidad de la persona que reportan herida. Autoridades realizan las investigaciones correspondientes.