.

La iniciativa, impulsada por el alcalde Janecarlo Lozano, está orientada a respaldar a madres solteras, jefas de familia y mujeres que enfrentan condiciones de vulnerabilidad, con recursos que contribuyan a mejorar su economía y ampliar sus oportunidades de desarrollo.

Para sostener esta política social, el gobierno de la demarcación ha ejercido una inversión acumulada de 144 millones de pesos, equivalente a 72 millones de pesos anuales.

El programa entrega 4 mil pesos a cada beneficiaria, mediante un mecanismo de apoyo directo que busca contribuir a los gastos familiares y fortalecer la capacidad económica de las mujeres.

La segunda entrega de tarjetas estuvo acompañada de un ambiente de entusiasmo en la explanada de la alcaldía. Las asistentes recibieron la jornada con sonrisas, aplausos y muestras de agradecimiento, mientras esperaban obtener el recurso.

La alegría de las beneficiarias dio cuenta de la relevancia que tiene este tipo de respaldo para mujeres que, en muchos casos, son las principales responsables de mantener económicamente sus hogares y atender las necesidades de sus hijos.

Durante el evento, Janecarlo Lozano afirmó que Mujeres con Raíz es el programa social más grande en la historia de Gustavo A. Madero y destacó que su administración busca fortalecer las condiciones de vida de las mujeres mediante apoyos que contribuyan a reducir las desigualdades.

.

La población objetivo está integrada por mujeres de entre 18 y 59 años que viven en condiciones de vulnerabilidad, marginación o rezago social, principalmente madres solteras y jefas de familia que no reciben otros apoyos económicos de los gobiernos Federal o capitalino.

El recurso tiene un carácter flexible, ya que las beneficiarias pueden utilizarlo para atender necesidades básicas, mejorar la alimentación de sus familias, cubrir gastos relacionados con la crianza de sus hijos o desarrollar una actividad productiva.

Otro de los objetivos de la iniciativa es contribuir a que las mujeres tengan condiciones económicas para tomar decisiones sobre su futuro, particularmente cuando enfrentan situaciones de violencia y necesitan alternativas para salir de ellas.

“Hoy este apoyo nace para honrar a esas mujeres que, con trabajo, esfuerzo y esperanza, han echado raíces en su tierra y florecen en comunidad”, expresó el alcalde.

Con una asignación presupuestal de 72 millones de pesos por año, Mujeres con Raíz forma parte de la estrategia de justicia social del gobierno maderense, que busca reconocer el papel de las mujeres en la economía familiar y respaldarlas con recursos que contribuyan a su bienestar.