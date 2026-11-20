Horario extendido Metro CDMX El Director General del STC Metro de la Ciudad de México anunció horario extendido en cuatro líneas del transporte.

La capital tendrá un fin de semana repleto de eventos artísticos y deportivos importantes que atraerán miles de personas a partir de este viernes 20 de noviembre, por lo que el Director General del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México anunció que el servicio extenderá su horario en al menos cuatro líneas clave de su distribución.

Esta medida pretende facilitar el traslado de los y las asistentes al festival de música internacional Corona Capital que se llevará a cabo en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, así como el enfrentamiento entre entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers de la NFL programado para el domingo 22 de noviembre.

El Metro CDMX extiende su horario: conoce qué líneas tendrán servicio hasta la madrugada

A través de su cuenta oficial en redes sociales, Adrián Rubalcava informó a la población capitalina que cuatro líneas del metro extenderán su horario este fin de semana “con motivo de los diversos eventos artísticos y deportivos que se realizarán en nuestra ciudad”, explicó.

De acuerdo con el comunicado, la hora de cierre se ampliará hasta las 01:30 horas de la madrugada durante las días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026, ya que uno de los eventos musicales masivos en la capital iniciará sus actividades a partir de este viernes y el partido de la NFL se realizará hasta el domingo, con sede en el Estadio Ciudad de México.

Este fin de semana, en el @MetroCDMX ampliaremos nuestro horario de servicio hasta la 1:30 de la madrugada en las Líneas 1, 2, 3 y 9, los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre, con motivo de los diversos eventos artísticos y deportivos que se realizarán en nuestra ciudad. También implementaremos operativos especiales de atención a personas usuarias y seguridad para facilitar sus traslados. #CuidarteEsParteDelViaje — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) November 20, 2026

Las líneas que ofrecerán el horario extendido este fin de semana, son:

Línea 1 ( rosa ).

( ). Línea 2 ( azul ).

( ). Línea 3 ( verde claro ).

( ). Línea 9 (café).

Elegidas estratégicamente por su cercanía a los recintos donde se llevarán a cabo los eventos masivos de este fin de semana, así como su conexión entre ellas y a otros servicios de transporte público.

A su vez, Rubalcava anunció que se implementarán operativos especiales de atención a personas usuarias y seguridad para facilitar sus traslados.

¿Qué eventos importantes tendrá la CDMX este fin de semana?

A partir de este viernes 20 de noviembre, la Ciudad de México recibirá a reconocidos y reconocidas artistas internacionales en el Festival Corona Capital 2026, el cual finalizará hasta el domingo 22 de noviembre y se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado al oriente del terreno capitalino, dentro del macro complejo Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

No importa si eres rudo o técnico, ¡la lucha que nos espera el 22 de Noviembre en el Estadio Banorte será imperdible! 🏈🇲🇽 ¿Vas Vikings o Niners? https://t.co/pKDPRiMU9B Whether you’re a rudo or técnico, the showdown awaiting us on November 22 at Estadio Banorte will be unforgettable! 🏈🇲🇽 Are you Team Vikings or Team Niners? — NFL México (@nflmx) May 13, 2026

Para el sábado 21 de noviembre, el Palacio de los Deportes reunirá a cientos de fanáticos y fanáticas en el concierto de El Cuarteto de Nos, mientras que la cumbia llenará el Auditorio Nacional —durante el mismo día— con el espectáculo de Los Ángeles Azules.

Sin embargo, uno de los eventos más esperados por aficionados y aficionadas del futbol americano es el encuentro de San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings que se realizará el domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte. El tiempo de inicio está programado a las 19:20 horas, por lo que deberás anticipar tu trayecto para no perderte ni un sólo segundo del partido ni tampoco el medio tiempo protagonizado por The Warning, banda mexicana.