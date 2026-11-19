No abras ese sticker: la Policía Cibernética advierte sobre códigos maliciosos La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Unidad Cibernética, compartió una estafa que afecta a los dispositivos móviles mediante códigos maliciosos (Pexels)

Ten cuidado con los mensajes que recibas en tus conversaciones en línea mediante mensajería instantánea, ya que estas pueden presentar un riesgo con códigos maliciosos para tus dispositivos móviles.

Con su uso cotidiano, los delincuentes aprovechan la vulnerabilidad de los usuarios para introducir códigos malignos en los sistemas operativos. Aquí te presentamos los detalles.

¿Cuáles son los peligros en el ciberespacio?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de la Unidad de Policía Cibernética, compartió un boletín sobre riesgos en el ciberespacio en imágenes, videos, audios y stickers en las aplicaciones de mensajería instantánea; donde se aprovechan de la vulnerabilidad de la aplicación o sistemas operativos para introducir códigos malignos a los teléfonos.

El más preocupante es la modalidad zeroclick, la cual compromete al dispositivo sin siquiera abrir un enlace, descargar un archivo o realizar un movimiento adicional, ya que puede introducirse al recibir o procesar el mensaje.

Su modos operandi se basa en distribuir los elementos alterados en conversaciones entre personas usuarias haciéndolos pasar por material de entretenimiento, contenido popular o felicitaciones, mediante conversaciones individuales, grupos o perfiles desconocidos.

Recomendaciones de seguridad por parte la Policía Cibernética

Para evitar caer en códigos maliciosos y comprometer la seguridad de tus dispositivos móviles, la Unidad de Policía Cibernética recomienda:

Activar la verificación en dos pasos , además utilizar contraseñas seguras.

, además utilizar contraseñas seguras. Mantener actualizado el sistema operativo del dispositivo y aplicaciones.

el sistema operativo del dispositivo y aplicaciones. Descargar las aplicaciones desde tienes oficiales, verificando que sean los desarrolladores legítimos.

desde tienes oficiales, verificando que sean los desarrolladores legítimos. Configurar las aplicaciones para limitar las descargas automáticas.

para limitar las descargas automáticas. Revisar los permisos concedidos a las aplicaciones, especialmente con la cámara, micrófono, galería, archivos y ubicación.

¿Qué hacer en caso de caer en una estafa?

La Policía Cibernética pone a disposición sus canales oficiales al número 55 5242 5100 extensión 5086, o al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx ante cualquier estafa, oferta ficticia o incidente cibernético.

También puedes contactar con ellos en sus cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX vía X.