Registro de scooter o bici eléctrica CDMX: ¿Cómo y dónde se hace el trámite? Las personas usuarias del scooter y bici eléctrica deberán registrar el vehículo con la SEMOVI antes del 20 de enero de 2027 (Moisés Pablo Nava)

Si eres persona usuaria del scooter o bici eléctrica, recuerda que tienes que registrar el vehículo ante la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) antes del 21 de enero de 2027; de lo contrario, podrías recibir multas de hasta $2,350 pesos.

En primera instancia, el trámite tenía como fecha límite el viernes 20 de noviembre, no obstante, el Gobierno de la Ciudad de México amplió el periodo de registro hasta el 20 de enero de 2027.

¿Cómo y dónde se realiza el registro de estos vehículos?

El registro del scooter y bici eléctrica se realiza en línea mediante la Ventanilla Única de Trámite de la SEMOVI con tu cuenta de Llave CDMX. Una vez dentro, te solicitarán:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio o mayor a 90 días.

Comprobante de propiedad del vehículo y factura.

Para el trámite, selecciona la opción ‘Registro de Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal’ y sube los documentos en formato digital. Posteriormente, tienes que esperar la validación que llegará a tu correo electrónico para generar tu línea de captura y realizar el pago correspondiente.

Finalmente, agenda un cita en el módulo de la SEMOVI de tu preferencia para recoger la tarjeta de circulación, placa y distintivo de movilidad eléctrica del vehículo.

¿Qué tipo de vehículo son el scooter y bici eléctrica?

La clasificados del scooter y bici eléctrica varía de acuerdo a las características de cada uno:

Vehículos Eléctricos Personales (VEP): son para aquellos que tienen un motor menor a 250 Watts y no superan los 25 kilómetro por hora. Este no requiere placas ni para por regularización, solo requiere el distintivo de movilidad eléctrica.

(VEP): son para aquellos que tienen un motor menor a 250 Watts y no superan los 25 kilómetro por hora. Este no requiere placas ni para por regularización, solo requiere el distintivo de movilidad eléctrica. Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEPEME): son aquellos que superan los 25 kilómetros, se dividen en dos tipos A y B. Requiere el uso de licencia para conducir A1 o A2 y placas para circular.

En caso de no cumplir con los documentos necesarios para su circulación, se aplicarán multas de 10 a 20 UMA, que equivalen a $1,175 y $2,350 pesos.

Precio de la licencia y placas para vehículos eléctricos

La licencia A1 tiene un precio de $572 pesos y funciona exclusivamente para vehículos con peso menor a los 35 kg. Por otro lado, la licencia A2 funciona para vehículos con peso mayor a 35 kg y hasta 350 kg, tiene un precio de $1,049 pesos. Ambas tienen vigencia de 3 años y su trámite se realiza en módulos de la SEMOVI.

Las matrícula tipo A y B para VEMEPE tienen un precio de $709 pesos, es necesaria contar con licencia tipo A, A1 y A2 para el registro y obtención de las placas. Estas se tramitan en Módulos de Control Vehicular de la SEMOVI y en los Centros de Servicio de Tesorería.