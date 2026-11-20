Delfina Gómez encabeza ascenso de 31 militares en el Estado de México





La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez encabezó la ceremonia de ascensos de la Promoción Superior y General 2026, en la que 31 integrantes del Ejército y de la Guardia Nacional recibieron las insignias correspondientes a sus nuevos grados.

El acto se realizó este 20 de noviembre en Toluca, como parte de las actividades conmemorativas por el inicio de la Revolución Mexicana. Los ascensos fueron otorgados conforme a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, con base en criterios de mérito, aptitud, competencia profesional y conducta militar y civil.

En representación del personal ascendido, la teniente médico cirujano Marlén Jiménez Medina agradeció la presencia de la mandataria estatal y señaló que su participación representó una muestra de respaldo al personal de las Fuerzas Armadas.

“Este significativo gesto de su parte nos impulsa a refrendar nuestro compromiso para seguir sirviendo a México con honor y lealtad institucional por el bien de nuestra sociedad y por la grandeza de México”, expresó.

A la ceremonia asistieron el comandante de la Vigésima Segunda Zona Militar, José Efraín Amancio González Zea, y el coordinador estatal de la Guardia Nacional en el Estado de México, Horacio Flores Fonseca, además de mandos militares, oficiales ascendidos y sus familiares.

También estuvieron presentes el presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, Héctor Macedo García; los presidentes de la Junta de Coordinación Política y de la Directiva de la LXII Legislatura local, José Francisco Vázquez Rodríguez y Vladimir Hernández Villegas, respectivamente; así como el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, y el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo.