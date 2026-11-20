IECM pospone aprobación de lineamientos para candidaturas y representación proporcional

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) pospuso la discusión y eventual aprobación de los lineamientos para el registro de candidaturas a diputaciones, alcaldías y concejalías, así como los criterios para asignar cargos de representación proporcional en el Proceso Electoral Local Ordinario (PELO) 2026-2027.

La decisión fue aprobada por unanimidad durante una sesión extraordinaria del Consejo General, luego de que las representaciones del PAN, Somos, Movimiento Ciudadano, PRI, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México solicitaron más tiempo para revisar ambos documentos en sus respectivas instancias internas y presentar posibles observaciones o propuestas de modificación.

Los proyectos establecen las reglas que deberán seguir los partidos políticos para postular candidaturas a los cargos de elección popular en la capital, además de los criterios para integrar el Congreso de la Ciudad de México y los Concejos de las alcaldías mediante el principio de representación proporcional.

En la sesión, las consejerías electorales señalaron que el análisis de ambos instrumentos comenzó hace poco más de mes y medio y que, durante ese periodo, se promovió el diálogo con las fuerzas políticas para revisar sus contenidos.

No obstante, consideraron pertinente atender la solicitud de los partidos con el propósito de ampliar la deliberación y construir reglas que brinden certeza a los participantes del proceso electoral.

Por ello, los proyectos fueron retirados del orden del día y serán presentados nuevamente en una próxima sesión del Consejo General, sin que se precisara una fecha para su discusión.

Modifican reglas de imparcialidad

En la misma sesión, el IECM aprobó modificaciones a los Lineamientos para garantizar la imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, así como a las disposiciones para la colocación y fijación de propaganda electoral en mobiliario y equipamiento urbano durante el PELO 2026-2027.

Los ajustes se realizaron en cumplimiento de una sentencia de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), correspondiente al expediente SCM-JRC-9/2026.

La modificación consistió en eliminar el artículo que obligaba a las personas servidoras públicas interesadas en buscar la elección consecutiva a abstenerse de asistir a eventos de entrega de beneficios de programas sociales o acciones institucionales desde el inicio de las precampañas y hasta la conclusión de la jornada electoral.

Con esta determinación, el organismo electoral dio cumplimiento a la resolución jurisdiccional y ajustó las disposiciones que regularán la imparcialidad y la propaganda durante el proceso electoral local de 2026-2027.