Cuauhtémoc realiza primer desfile cívico-deportivo por la Revolución Mexicana

Decenas de deportistas, integrantes de academias y grupos de adultos mayores participaron en el primer desfile cívico-deportivo organizado por la alcaldía Cuauhtémoc para conmemorar el aniversario de la Revolución Mexicana.

El recorrido comenzó en el Monumento a la Revolución, donde la banda de guerra del Pentatlón Deportivo Militarizado encabezó los contingentes. Detrás avanzaron representantes de 26 disciplinas deportivas y distintos deportivos de la demarcación, entre ellos practicantes de taekwondo, futbol y karate.

Los participantes rodearon el monumento y continuaron por diversas calles hasta llegar a la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se realizó la ceremonia de clausura.

En el trayecto, integrantes de equipos deportivos animaron la marcha con porras, mientras vecinos y transeúntes observaron el paso de los contingentes desde las banquetas.

En los momentos importantes estuvo la participación de un tranvía en el que viajaban campeones de boxeo de la demarcación, quienes saludaron a las personas que se congregaron para presenciar el desfile.

Al llegar a la sede de la alcaldía se reconoció la participación de deportistas, academias y vecinos que formaron parte de esta primera edición, con la que se incorporaron actividades deportivas a la conmemoración del 20 de noviembre en la demarcación.